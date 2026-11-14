Gương học sinh ngoan!

Các em học sinh bàn giao chiếc ví nhặt được cho cán bộ Công an xã Đăk Tô.

Công an xã Đăk Tô đã xác minh và làm rõ người đánh rơi tài sản là anh Nguyễn Tiến V. Nên mời đến nhận lại. Anh Nguyễn Tiến V. vui mừng cảm ơn 4 em học sinh và CBCS Công an xã Đăk Tô.