Gương học sinh ngoan!
Nhặt được chiếc ví có 3,7 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác tại khu vực nhà rông ở xã Đăk Tô (tỉnh Quảng Ngãi), 4 em học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh liền đem đến Công an xã Đăk Tô giao nộp để xác minh, trả lại cho người đánh rơi.
Công an xã Đăk Tô đã xác minh và làm rõ người đánh rơi tài sản là anh Nguyễn Tiến V. Nên mời đến nhận lại. Anh Nguyễn Tiến V. vui mừng cảm ơn 4 em học sinh và CBCS Công an xã Đăk Tô.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/guong-hoc-sinh-ngoan-post360994.html