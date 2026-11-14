Hết đường trốn nã

Sau hơn 21 năm làm công việc được xác định thuộc danh mục nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, một người lao động bị cho nghỉ hưu ở tuổi 56. Không đồng ý, ông kiện đòi trở lại làm việc đến 62 tuổi và hơn 709 triệu nhưng bị bác ở cả hai cấp tòa.