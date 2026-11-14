Hết đường trốn nã
Trần Đức Chiến (1990, trú xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị) bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng truy nã về tội: “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng, xác định đối tượng Chiến đang ẩn náu tại địa bàn xã Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An). Tối 12-11, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an xã Tân Mỹ (Quảng Trị) và Công an xã Nghi Lộc (Nghệ An) đã tổ chức bắt giữ được đối tượng trốn truy nã Trần Đức Chiến để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/het-duong-tron-na-post360997.html