Argentina: Nổ đường ống khí đốt, hơn 30 người thương vong

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Theo thông tin ban đầu từ giới chức địa phương, vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ 52 tại giao lộ Beltrán và Del Valle Iberlucea, nơi có nhiều hoạt động thương mại.

Trong quá trình thi công sửa chữa, máy xúc của nhà thầu phụ Exgade đã làm thủng đường ống phân phối khí đốt trung áp của công ty Metrogas, gây rò rỉ và phát nổ. Lửa nhanh chóng lan sang nhiều cửa hàng trên hai tuyến phố Beltrán và Hipólito Yrigoyen.

Trong số 30 người bị thương, có 7 trường hợp bỏng nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cấp cứu Liên khu vực Evita; những người còn lại được điều trị tại các cơ sở y tế lân cận.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, sơ tán người dân, các cửa hàng, một trường học và viện dưỡng lão trong bán kính 200m. Hơn 200 nhân viên cứu hộ, cảnh sát và lính cứu hỏa được huy động khống chế đám cháy.

Đến hơn 17 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được kiểm soát, nhưng lực lượng chức năng vẫn chờ ngắt hoàn toàn nguồn cấp khí đốt để dập lửa và đánh giá thiệt hại.

Văn phòng Công tố địa phương đã mở cuộc điều tra, đồng thời yêu cầu tạm giữ khẩn cấp hai lãnh đạo Metrogas để phục vụ xác minh trách nhiệm liên quan.