Chủ động nắm tình hình, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, bảo vệ biên giới. Ảnh: Hòa Bình

Không để đối tượng lợi dụng sơ hở trong quản lý để hoạt động

Tỉnh Đồng Tháp có tuyến biên giới đất liền dài hơn 50km, tiếp giáp tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia; vùng biển có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội. Hoạt động giao thương, đi lại, trao đổi hàng hóa diễn ra thường xuyên. Bên cạnh những thuận lợi cho phát triển kinh tế và giao lưu nhân dân, địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và vi phạm quy định về xuất nhập cảnh.

Lợi dụng đặc điểm địa hình, các đối tượng thường lựa chọn đường mòn, lối mở, khu vực ít người qua lại hoặc thời điểm đêm tối để đưa hàng hóa qua biên giới. Trên địa bàn sông nước, phương tiện đường thủy được sử dụng để vận chuyển hàng lậu. Một số đối tượng chia nhỏ hàng hóa, sử dụng nhiều phương tiện, người trung gian nhằm né tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng. Phương thức, thủ đoạn hoạt động thường xuyên thay đổi, gây khó khăn cho công tác phát hiện, ngăn chặn.

Bám sát tình hình thực tế, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt địa bàn, đối tượng. Công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường tại các tuyến, khu vực trọng điểm, những nơi có nguy cơ phát sinh hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và ma túy. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị kết hợp nắm tình hình với tuần tra, kiểm soát, chủ động xác minh khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Những thông tin liên quan đến hoạt động của đối tượng, phương tiện và hàng hóa được kiểm tra, làm rõ để có biện pháp xử lý phù hợp. Đối với vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều địa bàn, lĩnh vực, Bộ đội Biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng trao đổi thông tin, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật, không để đối tượng lợi dụng sơ hở trong quản lý để hoạt động.

Chỉ tính trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm (từ ngày 8/4 đến 30/10), Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 127 vụ với 236 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm gần 40.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, hơn 9 tấn đường cát cùng nhiều tang vật khác.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được gắn với công tác phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng. Các bên thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình, tổ chức tuần tra liên ngành, phối hợp xử lý những vụ việc phát sinh. Đối với các tuyến, địa bàn trọng điểm, công tác phối hợp được chú trọng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng, giữ vững an ninh, trật tự tại cơ sở.

Gắn đấu tranh với phòng ngừa tại cơ sở

Song song với triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới. Các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn; kết hợp tuyên truyền tập trung với gặp gỡ trực tiếp các hộ gia đình, phổ biến pháp luật trong sinh hoạt khu dân cư và trên hệ thống thông tin cơ sở.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Hòa Bình

Trong đợt cao điểm, các đơn vị tổ chức tuyên truyền tập trung tại 18 điểm, thu hút 356 lượt người nghe; phối hợp sử dụng hệ thống loa phát thanh địa phương và “Tiếng loa Biên phòng” với tổng thời lượng 357 giờ. Cùng với đó, các đơn vị tổ chức sinh hoạt, giao nhiệm vụ cho 56 lượt tổ với 720 thành viên tham gia; phân công 578 lượt đảng viên đến tuyên truyền tại 952 lượt hộ gia đình. Trong các buổi gặp gỡ, sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ vận động nhân dân chấp hành pháp luật, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; chấp hành quy định về xuất, nhập cảnh và trách nhiệm công dân trong giữ gìn an ninh, trật tự.

Công tác tuyên truyền, vận động được duy trì gắn với nhiệm vụ quản lý địa bàn, phòng ngừa tội phạm. Các đơn vị chú trọng phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương trong tiếp cận, vận động từng nhóm đối tượng, từng hộ gia đình; lồng ghép nội dung phòng, chống tội phạm với trách nhiệm bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự. Đồng thời, tiếp tục kết hợp hoạt động của lực lượng chuyên trách với sự tham gia của nhân dân trong phát hiện, ngăn chặn vi phạm.

Đại tá Nguyễn Thanh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, nhất là các tuyến, khu vực trọng điểm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và ma túy. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương trong trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực cung cấp thông tin, tham gia phòng ngừa, phát hiện tội phạm trên tuyến biên giới, vùng biển. Nội dung, hình thức tuyên truyền được lựa chọn phù hợp với từng địa bàn, gắn với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hòa, để thực hiện tốt các nhiệm vụ này, các đơn vị cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Trong thực hiện nhiệm vụ, mỗi quân nhân phải nêu cao cảnh giác, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và quy trình công tác, chủ động khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm.