Công an làm việc với tài xế ô tô hành hung người đi xe máy

Theo thông tin từ Công an phường Thanh Điền (Tây Ninh), vào khoảng 20 giờ ngày 13/11, tại khu vực gần ngã tư Ao Hồ, thuộc khu phố Hiệp An, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh xảy ra vụ mâu thuẫn, xô xát giữa những người tham gia giao thông.

Thông tin ban đầu xác định, ông Trần Hoài P. (SN 1990, ngụ khu phố Ninh Thọ, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe máy mang biển số 70F4-0464 lưu thông theo hướng từ ngã tư Lý Thường Kiệt về ngã tư Ao Hồ.

Công an Tây Ninh mời tài xế ô tô đánh người đi xe máy làm việc.

Cùng thời điểm, ông Nguyễn Tấn L. (SN 1994, ngụ khu phố Trường An, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh) điều khiển ô tô con mang biển số 70A-843.81 lưu thông từ nhà ông Nguyễn Trí T. trên đường Phạm Văn Đồng.

Trong quá trình di chuyển, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông L. dừng ô tô, xuống xe và dùng tay, chân đánh ông Phương. Sự việc khiến người dân tại khu vực chú ý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Điền nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa ông P. đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng cấp cứu, đồng thời tiến hành xác minh, thu thập thông tin và mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Sau khi xảy ra, vụ xô xát được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến bình luận của người dân.

Hiện Công an phường Thanh Điền đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân, diễn biến và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an phường Thanh Điền khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tôn trọng và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Khi xảy ra mâu thuẫn, người dân cần lựa chọn cách giải quyết phù hợp, tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết bất đồng, tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người khác và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.