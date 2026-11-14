Bé gái đi lạc lúc nửa đêm, không nhớ tên bố mẹ: Công an Hải Phòng nhanh chóng vào cuộc

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, rạng sáng 12/11/2026, Công an xã Mao Điền đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một bé gái đi lạc, giúp cháu đoàn tụ với gia đình.

Cụ thể, khoảng 0h10 cùng ngày, trong quá trình tuần tra trên địa bàn, lực lượng Công an xã Mao Điền phát hiện một bé gái đi lang thang tại khu vực Quốc lộ 5, chiều Hải Phòng - Hà Nội, đoạn gần Văn Miếu Mao Điền.

Qua tiếp xúc, cán bộ công an nhận thấy cháu có biểu hiện mất phương hướng, không nhớ tên bản thân, tên bố mẹ cũng như địa chỉ gia đình.

Trước tình huống trên, tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, thăm hỏi, động viên và trấn an tinh thần cháu bé. Sau đó, lực lượng công an đưa cháu về trụ sở để chăm sóc, cho ăn uống và tiến hành xác minh, tìm kiếm người thân.

Do cháu không thể cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân nên quá trình xác minh ban đầu gặp không ít khó khăn.

Công an xã Mao Điền đã khẩn trương rà soát thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời chia sẻ thông tin, hình ảnh của cháu qua các kênh liên lạc để tìm kiếm gia đình.

Đến khoảng 0h45 cùng ngày, lực lượng chức năng xác định được bé gái là N.T.H.N., sinh năm 2011, trú tại phường Hải Dương, TP Hải Phòng.

Ngay sau đó, Công an xã Mao Điền đã liên hệ với gia đình để xác minh và thông báo về tình trạng của cháu.

Đến khoảng 1h15 ngày 12/11, mẹ cháu cùng người thân đã có mặt tại trụ sở Công an xã Mao Điền để đón con trở về nhà.

Theo thông tin gia đình cung cấp, khoảng 16h30 ngày 11/11, sau khi đi học về, cháu N. đã rời khỏi nhà trong lúc người thân không để ý rồi đi lạc đến khu vực xã Mao Điền.

Phát hiện con mất tích, gia đình vô cùng lo lắng và tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có kết quả.

Khi nhận được thông báo từ Công an xã Mao Điền, người thân cháu bé đã rất xúc động, vui mừng vì con được tìm thấy an toàn.

Sau khi đón cháu trở về, gia đình bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mao Điền vì đã tận tình chăm sóc, nhanh chóng xác minh và hỗ trợ cháu đoàn tụ với người thân.

Việc làm kịp thời, đầy trách nhiệm của lực lượng Công an xã Mao Điền không chỉ giúp một gia đình tìm lại người thân mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ người dân.