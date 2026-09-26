Bắt quả tang đầu nậu 'kẹo độc'
Ngày 25-9, Công an phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa chủ trì đấu tranh, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ hơn 13.000 viên ma túy dạng “kẹo”.
Trước đó, Công an phường Đồng Hới phối hợp Phòng Cảnh sát ma túy và các đơn nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Nguyễn Đình Chính (2002, trú phường Đồng Hới) có hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”.Tại thời điểm bắt quả tang, lực lượng Công an phát hiện tại khu vực tầng 3 nhà của Nguyễn Đình Chính có 1 túi xách, bên trong chứa tổng cộng 13.666 viên nén màu xám.Đấu tranh bước đầu, Chính khai nhận toàn bộ số viên nén trên là ma túy loại “kẹo” do đối tượng cất giấu để bán kiếm lời. Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục đấu tranh, mở rộng.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bat-qua-tang-dau-nau-keo-doc-post358530.html