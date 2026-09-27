Xuân Son chấn thương, kế hoạch đấu Thái Lan của Việt Nam đảo lộn

Xuân Son rời sân trong trận thắng Philippines 1-0, khiến kế hoạch chuẩn bị cho cuộc đối đầu Thái Lan của HLV Kim Sang-sik bị ảnh hưởng.

Chiến thắng 1-0 trước Philippines chưa kịp mang lại cảm giác nhẹ nhõm thì tuyển Việt Nam nhận tin không vui. Xuân Son rời sân trong hiệp hai vì chấn thương và có nguy cơ nghỉ dài ngày, khiến HLV Kim Sang-sik phải tính lại kế hoạch cho trận gặp Thái Lan chỉ sau vài ngày.

Thời điểm khiến vấn đề trở nên khó hơn. Việt Nam gặp Thái Lan ngày 29/9, chỉ ba ngày sau trận Philippines. Quỹ thời gian quá ngắn để HLV Kim xây dựng lại một phương án hoàn toàn mới, trong khi Xuân Son giữ nhiều vai trò hơn chuyện ghi bàn.

Tiền đạo này là điểm đến trong những pha lên bóng trực diện, có khả năng giữ bóng khi quay lưng, tranh chấp với trung vệ và kéo hậu vệ đối phương lùi thấp. Nhờ vậy, Đình Bắc hay những cầu thủ ở tuyến hai có thêm khoảng trống để băng lên.

Trước một đối thủ như Thái Lan, những chi tiết ấy đặc biệt quan trọng.

Việt Nam mất nhiều hơn một tay săn bàn

Xuân Son ghi 5 bàn tại ASEAN Cup 2026, ngang Đình Bắc trong cuộc đua Vua phá lưới. Tuy nhiên, giá trị của anh không chỉ nằm ở con số bàn thắng.

Trận bán kết lượt về gặp Malaysia là ví dụ rõ. Việt Nam bế tắc trong gần một giờ trước khi HLV Kim tung Xuân Son vào sân ở phút 59. Chỉ ba phút sau, anh mở tỷ số rồi ghi thêm bàn thứ hai cuối trận, giúp Việt Nam thắng 2-0.

Một cầu thủ có khả năng thay đổi trận đấu theo cách ấy luôn mang lại cho HLV nhiều lựa chọn. Xuân Son có thể đá chính để gây sức ép từ đầu, hoặc xuất hiện trong hiệp hai khi thế trận cần một điểm đến rõ ràng trong vùng cấm.

Trước Philippines, anh không có nhiều cơ hội thuận lợi và phải rời sân khi Việt Nam đang dẫn 1-0. Nhưng ngay cả trong một trận không ghi bàn, Xuân Son vẫn buộc hàng thủ đối phương phải dành sự chú ý lớn cho mình.

Không có anh, Thái Lan sẽ dễ điều chỉnh hơn. Các trung vệ đối phương có thể chủ động dâng cao hơn, thu hẹp khoảng cách với tuyến giữa và gây sức ép sớm vào những cầu thủ làm bóng của Việt Nam. Nếu Việt Nam phải phá pressing bằng bóng dài, việc thiếu một trung phong có khả năng che chắn và giữ bóng cũng sẽ lộ rõ.

Giá trị của Xuân Son không chỉ nằm ở bàn thắng, mà còn ở khả năng giữ bóng, tranh chấp và tạo khoảng trống cho các vệ tinh phía sau.

Bài toán vì thế không đơn giản là chọn ai vào thay Xuân Son. HLV Kim phải tìm người thay cả những việc Xuân Son vẫn làm cho hệ thống.

Đình Bắc là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau bàn thắng vào lưới Philippines. Anh có tốc độ, khả năng di chuyển tốt và đang đạt phong độ cao, nhưng cách chơi khác Xuân Son.

Đình Bắc nguy hiểm khi có khoảng trống phía trước để tăng tốc. Xuân Son lại có thể đứng giữa hai trung vệ, nhận bóng trong thế quay lưng rồi giữ nhịp cho đồng đội lên hỗ trợ. Nếu kéo Đình Bắc vào giữa và yêu cầu anh làm công việc ấy, Việt Nam có thể mất luôn một trong những cầu thủ tạo đột biến tốt nhất ở phía sau hàng thủ đối phương.

HLV Kim phải tính lại cách đánh Thái Lan

Việt Nam từng chứng minh không nhất thiết phải chờ Xuân Son ghi bàn mới có thể thắng Thái Lan. Ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 tại Bangkok, Hai Long và Quang Hải lập công trong chiến thắng 2-0.

Nhưng trận ngày 29/9 có bối cảnh khác. Đây là cuộc đấu ở vòng bảng, Thái Lan vừa thắng Pakistan 4-0 và Việt Nam cũng có ba điểm. HLV Kim phải cân bằng giữa nhu cầu giành kết quả tốt và việc không để đối thủ kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Đình Bắc đang có phong độ tốt, nhưng cách chơi của anh khác Xuân Son và khó thay thế toàn bộ vai trò của trung phong này.

Không Xuân Son, một khả năng là Việt Nam dùng hàng công cơ động hơn. Đình Bắc, Hai Long hoặc những cầu thủ có tốc độ có thể liên tục hoán đổi vị trí, kéo trung vệ Thái Lan ra khỏi khu vực quen thuộc và tìm khoảng trống phía sau.

Cách chơi ấy có thể giúp Việt Nam linh hoạt hơn trong pressing và phản công. Tuy nhiên, đội tuyển sẽ thiếu một điểm đến rõ ràng khi cần đưa bóng thẳng lên phía trên.

Trận Philippines đã cho thấy Việt Nam có lúc gặp khó khi tuyến giữa bị áp sát. Thái Lan có khả năng kiểm soát bóng và tổ chức pressing tốt hơn, nên việc thiếu một cầu thủ có thể giữ bóng phía trên càng dễ trở thành vấn đề.

Một lựa chọn khác là sử dụng một trung phong đúng nghĩa để giữ nguyên phần lớn cấu trúc cũ. Phương án này ít xáo trộn hơn, nhưng chất lượng thay thế mới là điều cần cân nhắc. Xuân Son có sức mạnh, khả năng xoay xở và bản năng dứt điểm mà không phải tiền đạo nào cũng có.

HLV Kim từng nói tuyển Việt Nam còn những phương án khác khi Xuân Son không thể thi đấu. Nhưng trận gặp Thái Lan mới là lúc câu trả lời được kiểm chứng rõ nhất.

Chấn thương của Xuân Son vì thế đến vào thời điểm rất khó chịu. Nếu xảy ra ở một trận ít áp lực hơn, HLV Kim còn có thể thử nghiệm từng phương án. Trước Thái Lan, mọi điều chỉnh gần như phải đưa thẳng vào trận đấu lớn nhất bảng.

Việt Nam từng thắng Thái Lan mà không cần Xuân Son ghi bàn, nên việc anh vắng mặt không đồng nghĩa kế hoạch bị phá hỏng hoàn toàn. Tuy nhiên, HLV Kim mất đi phương án đáng tin nhất khi trận đấu bế tắc hoặc khi đội cần một điểm đến để giảm sức ép.

Ba ngày trước trận gặp Thái Lan, bài toán của tuyển Việt Nam đã thay đổi. HLV Kim không còn tập trung vào cách khai thác Xuân Son, mà phải tìm cách giữ được hiệu quả tấn công khi trung phong quan trọng nhất không thể góp mặt.

Highlights Việt Nam 1-0 Philippines Tối 26/9, Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 tại lượt trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026.