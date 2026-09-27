Khởi tố 3 thanh niên kinh doanh tiền điện tử theo phương thức đa cấp

Cơ quan điều tra thi hành các Quyết định tố tụng. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Chiều 27/9, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thành Hoàng (SN 1996, trú phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ), Đỗ Việt Dũng (SN 1995, trú xã Hạ Bằng, Hà Nội) và Vũ Quang Huy (SN 1991, trú xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”, quy định tại khoản 2 Điều 217a Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Hoàng, Dũng và Huy tổ chức hoạt động kinh doanh đồng tiền điện tử GFT, GLF thuộc dự án Galaxy Finance theo phương thức đa cấp.

Để lôi kéo người tham gia, Hoàng, Dũng và Huy tổ chức các hội thảo, sự kiện, Gala; đồng thời lập các nhóm, trang cộng đồng trên mạng xã hội để giới thiệu, quảng bá và thuyết trình về dự án Galaxy Finance, qua đó vận động nhiều người mua đồng tiền điện tử.

Tại các buổi hội thảo, Hoàng, Dũng và Huy đưa ra thông tin về việc đồng tiền điện tử này mới xuất hiện tại Việt Nam, đang có giá thấp và nếu mua sớm sẽ được hưởng ưu đãi; đồng thời đưa ra các gói đầu tư với cam kết lợi nhuận cao dựa trên mức tăng giá của GFT, GLF.

Đặc biệt, để tạo niềm tin và thúc đẩy người tham gia đầu tư, Hoàng, Dũng và Huy quảng bá khả năng giá trị đồng tiền điện tử có thể tăng gấp 2-3 lần trong thời gian ngắn, đồng thời đưa ra các gói đầu tư với mức lợi nhuận lên tới 180%/năm, tương đương 15%/tháng, tùy từng gói.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thiệt hại của những người tham gia đầu tư khoảng 2,8 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những người đã đầu tư vào đồng tiền điện tử GFT, GLF của dự án Galaxy Finance có liên quan đến hoạt động của 3 đối tượng trên khẩn trương liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên trước ngày 21/12/2026 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật. Địa chỉ: số 396 Lê Quý Đôn, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên; Cán bộ tiếp nhận: Đại uý Nguyễn Đức Phước - Phó Đội trưởng Đội 4, số điện thoại: 0946.232.868 hoặc Đại uý Phạm Văn Anh - Điều tra viên thụ lý chính, số điện thoại: 0968.677.769.