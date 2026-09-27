Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty gỗ, cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Chiều 27/9, một vụ cháy lớn xảy ra tại công ty chuyên sản xuất các sản phẩm từ gỗ ở phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 (Công an thành phố Đồng Nai) nhận tin báo cháy tại Công ty trách nhiệm hữu hạn H.D.P., đóng tại khu phố Sông Trầu 2, phường Trảng Bom.

Thời điểm phát hiện sự việc, người dân và lực lượng tại chỗ đã tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Theo một số người dân trong khu vực, bên trong nơi xảy ra cháy chứa nhiều gỗ pallet và vật liệu dễ bắt lửa nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Tại hiện trường, cột khói đen bao trùm khu vực, bốc cao hàng chục mét. Do công ty nằm xen kẽ trong khu dân cư, nhiều hộ dân sống gần hiện trường lo ngại đám cháy lan sang nhà ở và các công trình lân cận nên nhanh chóng di dời tài sản đến nơi an toàn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đồng Nai đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Lực lượng chức năng nhanh chóng chia thành nhiều mũi tiếp cận đám cháy, phun nước làm mát, khoanh vùng, ngăn không cho lửa lan rộng. Công an địa phương tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ công tác chữa cháy.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người. Diện tích khu vực cháy khoảng 2.000m2, vật liệu cháy chủ yếu là gỗ pallet nên ngọn lửa lớn và lan nhanh.

Đến gần 17 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn, ngăn nguy cơ bùng phát trở lại.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.