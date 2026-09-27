Nghệ An: Bắt giữ đối tượng sản xuất pháo nổ số lượng lớn tại nhà

Chiều 27/9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an phường Trường Vinh vừa bắt giữ một đối tượng sản xuất pháo nổ số lượng lớn.

Công an phường Trường Vinh khám xét nơi ở của Nguyễn Tiến Phi. (Ảnh: CANA).

Theo tài liệu của cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, theo dõi hoạt động trên không gian mạng, Công an phường Trường Vinh phát hiện Nguyễn Tiến Phi (SN 2004, trú tại khối Bến Thủy 5, phường Trường Vinh) có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán pháo nổ trái phép nên tập trung xác minh, làm rõ.

Sau một thời gian thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 10h30 trưa 24/9/2026, tại khối Bến Thủy 5, Công an phường Trường Vinh đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Phi về hành vi sản xuất hàng cấm.

Kiểm tra nơi ở của Phi, lực lượng công an phát hiện, thu giữ dưới sàn nhà trong phòng ở 6,8kg pháo nổ; 814kg thuốc pháo; hơn 5kg lưu huỳnh, than củi, KClO4 và 4 thùng chứa ngòi pháo gần 50kg cùng nhiều nguyên liệu, vật liệu khác phục vụ chế tạo pháo.

Tổng trọng lượng pháo thành phẩm, thuốc pháo và tiền chất sử dụng để chế tạo thuốc pháo thu giữ gần 1 tấn.

Tang vật vụ án. (Ảnh: CANA).

Nguyễn Tiến Phi khai nhận, đầu năm 2026, do không có việc làm ổn định, Phi lên mạng xã hội tìm mua nguyên liệu để sản xuất pháo bán kiếm lời.

Thông qua mạng xã hội, Phi làm quen với một tài khoản có tên T (chưa xác định được lai lịch), người này giới thiệu có bán nguyên liệu sản xuất pháo.

Ngày 10/1/2026, Phi liên hệ và đặt mua số nguyên liệu sản xuất pháo trị giá 200 triệu đồng. Đến khoảng tháng 7/2026, người này hẹn Phi vào miền Nam để nhận hàng.

Sau khi nhận, Phi thuê xe vận chuyển số nguyên liệu về nơi ở tại khối Bến Thủy 5 để cất giấu, tự chế tạo pháo nổ nhằm bán kiếm lời.

Tuy nhiên, khi chưa kịp đưa số pháo sản xuất ra tiêu thụ, hành vi của Phi đã bị Công an phường Trường Vinh phát hiện, ngăn chặn.

Hiện, Công an phường Trường Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.