Khẩn trương khống chế đám cháy tại công ty gỗ ở phường Trảng Bom

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố khống chế đám cháy xảy ra tại Công ty TNHH H.D.P. (phường Trảng Bom). Ảnh: Xuân Phú

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h20 cùng ngày, người dân khu vực phát hiện đám cháy xảy ra tại Công ty TNHH H.D.P., phường Trảng Bom. Sau khi phát hiện vụ cháy, lực lượng PCCC cơ sở cùng Công an phường Trảng Bom nhanh chóng có mặt, triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu và thông báo cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp.

Lực lượng công an địa phương nhanh chóng có mặt phối hợp cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp để xử lý đám cháy. Ảnh: Xuân Phú

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 5 điều động 3 xe chữa cháy và 1 xe bồn đến hiện trường triển khai chữa cháy. Đồng thời, đơn vị báo trực chỉ huy 114 điều động thêm lực lượng, phương tiện của các đội chuyên ngành và Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 7 đến hỗ trợ.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp sử dụng phương tiện chữa cháy để khống chế đám cháy không cho cháy lan. Ảnh: Xuân Phú

Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đám cháy có diện tích khoảng 2.000m², chất cháy chủ yếu là gỗ pallet. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động thêm xe chữa cháy và xe bồn tiếp nước đến hiện trường, phối hợp dập lửa.

Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp người bị nạn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các phương án chữa cháy, khoanh vùng, khống chế đám cháy và ngăn cháy lan.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng xác minh, thống kê.