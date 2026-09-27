Tháo dỡ 'ma trận' bẫy tận diệt chim trời mùa di cư

Vào mùa chim di cư, tình trạng bẫy, bắt chim hoang dã lại xuất hiện tại một số khu vực ở Hà Tĩnh. Tại xã Cổ Đạm đã tổ chức kiểm tra, tháo dỡ và tiêu hủy hơn 5.000 que nhựa, 550 chim tạc xốp, 10 chòi bẫy cùng nhiều dụng cụ như lưới, cọc, loa phát tiếng chim; đồng thời thả hơn 20 chim mồi về tự nhiên.

Theo ngành chức năng, mùa chim di cư xuất hiện từ khoảng tháng 8 âm lịch đến cuối năm, nhiều loài chim từ các vùng khác tìm về những khu vực có vũng nước, đồng ruộng, cây cối ở Hà Tĩnh để kiếm ăn, trú ngụ.

Khi đàn chim về, một số người dân cũng tìm đến các khu vực này, dựng chòi, đặt chim mồi, cắm que nhựa và giăng lưới để bẫy, bắt chim hoang dã. Trong ảnh một khu vực được người dân đặt bẫy chim.

Tại xã Tiên Điền, lực lượng chức năng cũng tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ bẫy, bắt chim di cư, qua đó tháo dỡ hơn 1.000 que nhựa, 30 chim giả bằng xốp, 200m lưới cùng nhiều cọc, loa phát tiếng chim. Một số chim mồi còn sống được thả về tự nhiên.

Trong ảnh công an phường Hoành Sơn phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn hoạt động bẫy, bắt chim hoang dã, chim di cư.

Tại phường Thành Sen, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 300m lưới màng, 30 cọc tre cùng 2 bộ máy phát tín hiệu dụ chim, gồm 4 loa phát thanh, 2 máy tăng âm và 2 bình ắc quy. Lưới và cọc tre được tiêu hủy tại chỗ; các thiết bị phát tín hiệu được đưa về trụ sở để xử lý theo quy định.

Tại khu vực đập Khe Còi, xã Kỳ Xuân, Công an xã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã và Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh kiểm tra, tháo dỡ nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ bẫy, bắt chim hoang dã.

Bên cạnh xử lý dụng cụ bẫy bắt, lực lượng chức năng vận động người dân tự giác tháo dỡ lưới, bẫy, không săn bắt, mua bán chim hoang dã. Các hộ kinh doanh, nhà hàng cũng được tuyên truyền, vận động ký cam kết không kinh doanh, tiêu thụ chim trời trái quy định.