Rủ nhau đi rẫy chơi, 2 học sinh bị đuối nước thương tâm

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30' ngày 26/9, các cháu P. T. N. (SN 2014) và H.T.N. C. (SN 2015), cùng trú tại thôn Phú Hà, xã Ia Le, tỉnh Gia Lai), đi xe đạp điện từ rẫy ở thôn Thiên An về nhà tại thôn Phú Hà.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. (Ảnh: Chánh Tín).

Đến khoảng 15h30' cùng ngày, ông Huỳnh Ngọc L. (bố của cháu C.) trên đường về nhà phát hiện xe đạp điện dựng bên đường và 02 mũ bảo hiểm tại khu vực hồ nước trong đất rẫy của ông Nguyễn Tất Tr. (trú tại xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Thấy vậy, ông L. nghi ngờ con mình gặp nạn nên lặn xuống hồ và phát hiện thi thể của 2 cháu dưới nước; sau đó nhờ người hỗ trợ đưa thi thể các cháu lên bờ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, UBND xã Ia Le đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan, hệ thống chính trị thôn Thiên An đến hiện trường để nắm tình hình, xác minh, điều tra vụ việc; đồng thời, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và trước mắt hỗ trợ tổng số tiền 10 triệu đồng (mỗi gia đình 5 triệu đồng).