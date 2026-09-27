Nghi phạm Thụy Điển bị Interpol truy nã sa lưới tại Morocco

Theo Cảnh sát Morocco, lực lượng thuộc Cảnh sát tư pháp tỉnh Agadir phối hợp với Tổng cục Giám sát Lãnh thổ đã tiến hành bắt giữ người đàn ông này sau khi kiểm tra danh tính.

Kết quả cho thấy anh ta đang bị nhà chức trách Thụy Điển truy nã quốc tế và có lệnh truy nã đỏ của Interpol theo yêu cầu từ phía Thụy Điển.

Nhà chức trách Morocco cho biết người này bị truy nã liên quan một vụ án có cáo buộc cố ý chuẩn bị thực hiện hành vi giết người. Sau khi bị bắt, công tố viên Morocco đã yêu cầu đưa nghi phạm vào quy trình dẫn độ.

Văn phòng Interpol quốc gia Morocco tại Rabat cũng được giao nhiệm vụ thông báo cho phía Thụy Điển về vụ bắt giữ để hai bên tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Lực lượng cảnh sát Morocco tham gia công tác truy bắt nghi phạm. Ảnh: Moroccoworldnews

Trong khi đó, thông tin từ Cảnh sát Thụy Điển cho biết nghi phạm là công dân Thụy Điển, quê ở Malmö và đã sống ở nước ngoài trong vài năm, trong đó có thời gian ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Người này bị tòa án Thụy Điển ra quyết định bắt giữ vắng mặt và bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ liên quan đến hai trường hợp chuẩn bị giết người. Nhà chức trách Thụy Điển cho biết sẽ yêu cầu Morocco dẫn người này về nước.

Cảnh sát Thụy Điển cũng xác định người đàn ông này từng giữ vai trò trung tâm trong mạng lưới tội phạm Foxtrot, một tổ chức tội phạm bị nhà chức trách nước này cho là liên quan đến nhiều vụ bạo lực và hoạt động buôn bán ma túy.

Tuy nhiên, đây là đánh giá của cơ quan thực thi pháp luật và những cáo buộc đối với cá nhân này vẫn phải được xử lý theo trình tự tố tụng.

Việc liên tiếp bắt giữ những người Thụy Điển bị truy nã tại Morocco cho thấy sự phối hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật hai nước trong việc truy tìm các nghi phạm bỏ trốn ra nước ngoài.

Với trường hợp 31 tuổi mới nhất, nhà chức trách Morocco sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục pháp lý trước khi quyết định việc bàn giao người này cho Thụy Điển.

Hiện nghi phạm chưa bị kết tội đối với các cáo buộc tại Thụy Điển. Các cáo buộc chuẩn bị giết người sẽ được xử lý khi người này được đưa về nước theo quy định pháp luật.