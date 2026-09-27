Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn

Đối tượng Tuấn tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 21 giờ 29 phút ngày 20/9, tại khu vực trước số 313 Trương Công Định, phường Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Thời điểm trên, anh Nguyễn Đình Huy (sinh năm 2006, thường trú tại phường Tân Thành, TP Hồ Chí Minh; hiện ở phường Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 72C1-447.91 lưu thông trên đường Trương Công Định theo hướng từ đường Lê Hồng Phong đi đường Thống Nhất mới, phía sau chở chị ruột là Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1999, cùng địa chỉ).

Khi đến khu vực trên, xe mô tô do anh Huy điều khiển bị một ô tô đi cùng chiều từ phía sau va chạm. Cú va chạm khiến anh Huy, chị Thương và xe mô tô ngã xuống đường. Sau khi gây tai nạn, người điều khiển ô tô không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Sau vụ tai nạn, hình ảnh từ camera tại khu vực được đăng tải trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Công an dựng lại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CA

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị khám nghiệm hiện trường, truy tìm phương tiện và người điều khiển ô tô bỏ trốn.

Qua điều tra, truy xét, đến sáng 21/9, lực lượng Công an phát hiện chiếc ô tô gây tai nạn là xe Mercedes màu trắng, biển kiểm soát 72A-786.27, đang đỗ trước số 75 Bà Huyện Thanh Quan, phường Vũng Tàu. Cơ quan Công an xác định người điều khiển phương tiện là Nguyễn Thái Tuấn (SN 2002).

Làm việc với cơ quan Công an cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu xác định khoảng 21 giờ 25 phút ngày 20/9, Tuấn điều khiển ô tô biển kiểm soát 72A-786.27 đến nhà hàng tiệc cưới Aroma Center trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu để đón người quen.

Sau đó, Tuấn lấy ô tô đang đỗ trên đường Bà Huyện Thanh Quan, điều khiển xe ra đường Lê Hồng Phong rồi rẽ phải vào đường Trương Công Định. Khi đến khu vực trước số 313 Trương Công Định, xe ô tô do Tuấn điều khiển va chạm vào phía sau xe mô tô biển kiểm soát 72C1-447.91 do anh Huy điều khiển.

Sau khi xảy ra tai nạn, nhận thấy anh Huy và chị Thương ngã xuống đường, Tuấn không dừng xe mà điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Tuấn lái xe đến khu vực đường Hoàng Hoa Thám, trước nhà hàng Aroma Center, sau đó đưa xe về đỗ trước số 75 Bà Huyện Thanh Quan.

Anh Huy và chị Thương sau đó được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, điều trị. Kết quả giám định xác định tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của hai nạn nhân đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Thái Tuấn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.