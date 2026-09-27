Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Theo tìm hiểu của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), vào ngày 19/4/2026, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Văn bản số 2916/UBND-KT nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh kiên quyết yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với 13 mỏ cát, sỏi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện bắt buộc theo quy định như thủ tục thuê đất, lắp đặt thiết bị kiểm soát sản lượng...

Mỏ cát của HTX Khai Minh ven sông Hồng, thuộc địa bàn xã Trấn Yên.

Các mỏ này chỉ được phép hoạt động trở lại sau khi đã khắc phục toàn bộ các tồn tại và được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận. Trong danh sách các mỏ bị yêu cầu tạm dừng có mỏ cát của Hợp tác xã Khai Minh nằm tại khu vực ven sông Hồng, thuộc địa bàn xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai.

Trái ngược với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của chính quyền tỉnh, ghi nhận thực tế của phóng viên vào ngày 27/9 tại mỏ cát của HTX Khai Minh cho thấy dấu hiệu hoạt động kinh doanh, vận chuyển cát tại đây vẫn diễn ra bình thường.

Máy móc được tập kết bên trong khu mỏ, dấu hiệu hoạt động sản xuất vẫn đang diễn ra bình thường.

Qua quan sát, phía bên ngoài khu vực mỏ được quây kín bằng hệ thống hàng rào tôn kiên cố nhằm che chắn, tuy nhiên phần cổng vào vẫn mở, trên mặt đường hằn rõ những vệt bánh xe tải chở vật liệu nặng in sâu.

Nhìn từ trên cao cũng như cận cảnh hiện trường cho thấy bên trong khu vực mỏ cát, nhiều máy xúc vẫn đang được tập kết, cùng với đó là các xe tải lớn liên tục di chuyển ra vào khu vực để lấy hàng và chở cát đi tiêu thụ.

Sau khi công nhân phát hiện sự có mặt của "người lạ" một tấm biển "nghỉ bán hàng" đã được đặt trước cổng khu mỏ (ảnh dưới).

Dọc theo các tuyến đường mà xe tải chở cát di chuyển, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát gần như vắng bóng, tạo điều kiện cho các phương tiện vô tư lưu thông.

Đáng chú ý, sau khi công nhân trong mỏ cát phát hiện sự có mặt của "người lạ" một tấm biển với dòng chữ "nghỉ bán hàng" đã được đặt ra ngay phía cổng vào khu mỏ, mặc dù trước đó chỉ một thời gian ngắn, hoạt động sản xuất, vận chuyển cát tại đây vẫn đang diễn ra.

Toàn cảnh khu vực mỏ cát nhìn từ trên cao.

Việc một số mỏ cát thuộc diện tạm dừng xuất hiện các dấu hiệu hoạt động trở lại đặt ra yêu cầu cần có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ phía chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước tại Lào Cai.

Việc sớm tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế sẽ giúp làm rõ tình trạng chấp hành các quy định pháp luật về khoáng sản tại HTX Khai Minh, từ đó đảm bảo tính nghiêm minh trong công tác quản lý tài nguyên trên địa bàn.

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

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