Huy động nhiều lực lượng dập đám cháy lớn tại công ty sản xuất gỗ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h15 cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 5 nhận tin báo xảy ra cháy lớn tại Công ty TNHH Hưng Dũng Phát, đóng tại ấp 4, phường Trảng Bom, TP Đồng Nai.

Nhiều xe chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Phát hiện đám cháy, lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng triển khai chữa cháy nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, khiến người dân ở cách hiện trường khá xa vẫn có thể quan sát thấy.

Công ty sản xuất đồ gỗ xảy ra vụ cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đồng Nai đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Các lực lượng khẩn trương kéo vòi rồng, phun nước từ nhiều hướng nhằm khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các nhà xưởng lân cận.

Khoảng 1 giờ sau đám cháy được khống chế hoàn toàn. Thông tin ban đầu, diện tích đám cháy khoảng 2.000m², chất cháy chủ yếu là gỗ pallet. Bước đầu, vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người.