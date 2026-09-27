Ngộ nhận về An cung và nguy cơ bỏ lỡ thời gian vàng
Hàng chục nghìn hộp An cung giả vừa bị lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ đang đặt ra câu hỏi không chỉ về hàng giả, mà còn về những ngộ nhận lâu nay xung quanh sản phẩm được nhiều người tìm mua với kỳ vọng phòng ngừa đột quỵ. Đáng lo ngại hơn, việc tự ý sử dụng An cung khi có dấu hiệu đột quỵ có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng cấp cứu.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngo-nhan-ve-an-cung-va-nguy-co-bo-lo-thoi-gian-vang-419652.htm