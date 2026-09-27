Ngộ nhận về An cung và nguy cơ bỏ lỡ thời gian vàng

Một người đàn ông Thụy Điển 31 tuổi bị truy nã quốc tế liên quan đến các cáo buộc chuẩn bị thực hiện hai vụ giết người vừa bị cảnh sát Morocco bắt giữ tại thành phố Agadir. Vụ bắt giữ được thực hiện hôm 25/9, và hiện người này đang đối mặt với thủ tục dẫn về Thụy Điển.