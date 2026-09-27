Chàng trai SN 2002 tử vong trong vụ cháy ở TP.HCM nhưng không ai đến nhận thi thể, công an thông báo tìm người thân

Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý, điều tra vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” xảy ra tại khách sạn Thùy Dương, khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin điều tra, khoảng 4h55 ngày 7/9, ông T.V.H., chủ khách sạn Thùy Dương tại số 452 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, phát hiện đám cháy bùng phát tại khu vực để xe gắn máy ở tầng trệt.

Ngọn lửa nhanh chóng lan sang 4 xe mô tô và 2 xe đạp, đồng thời phát sinh nhiều khói độc.

Anh Nguyễn Trần Nhựt Huy. Ảnh: CA.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát nhanh chóng có mặt, tổ chức chữa cháy và đưa 29 người đang lưu trú tại khách sạn ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, vụ cháy khiến 2 khách lưu trú tại tầng trệt tử vong.

Hai nạn nhân được xác định là chị H.T.H. (sinh năm 2006, ngụ TP Huế) và anh Nguyễn Trần Nhựt Huy (sinh năm 2002, ngụ khu phố 12, phường Phú Định, TP.HCM).

Cơ quan điều tra đã liên hệ được với gia đình chị H.T.H. Đối với anh Nguyễn Trần Nhựt Huy, công an xác định anh bị cha mẹ bỏ từ nhỏ.

Khách sạn nơi xảy ra vụ cháy.

Năm 2020, chủ căn nhà tại số 14 Mạc Văn, khu phố 12, phường Phú Định, cho anh Huy nhập khẩu nhờ để làm căn cước công dân. Đến năm 2022, căn nhà bị giải tỏa và anh Huy không còn thực tế cư trú tại địa chỉ này.

Hiện, thi thể anh Nguyễn Trần Nhựt Huy đang được bảo lưu tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Để phục vụ công tác điều tra và giải quyết vụ việc theo quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo người thân của anh Nguyễn Trần Nhựt Huy liên hệ cơ quan công an để được hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan.