Bắt 2 nhóm trộm cắp liên tỉnh

Các đối tượng trộm cắp bị bắt giữ cùng tang vật.

Theo đó, Công an phường Vinh Phú bắt giữ 5 đối tượng: N.P.P (2011, trú phường Vân Hà, TP Bắc Ninh); H.C.C. (2009); N.Q.A. (2009); Trần Bảo Khanh; Nguyễn Đức Phú Quý (2007, cùng trú tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Đấu tranh mở rộng, Công an phường Vinh Phú tiếp tục bắt giữ nhóm 6 đối tượng, gồm: P.H.B.; H.T.T. (2010); B.H.L. (2011); N.V.Đ (2009); T.V.H. (2009, cùng trú xã Quỳnh Phú, Nghệ An) và N.V.Q.Đ. (2009, trú xã Quỳnh Lưu, Nghệ An).Hiện, Công an phường Vinh Phú đang mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.