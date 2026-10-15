Gây phẫn nộ vì gọi điện loa ngoài hơn 1 tiếng trên tàu ở Trung Quốc

Nữ hành khách yêu cầu người ngồi sau kết thúc cuộc gọi. Ảnh: QQ.

Khoảng 13h ngày 12/10, sau khi tàu cao tốc Trung Quốc G735 từ Bắc Kinh đến Thượng Hải rời ga Tế Nam Tây, nhân viên đường sắt phát hiện 2 nữ hành khách tranh cãi tại toa số 10 trong lúc kiểm tra thường lệ.

Beijing News cho biết video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hành khách ngồi phía trước yêu cầu người ngồi phía sau tắt loa ngoài, cho rằng đây là không gian công cộng, không phải phòng khách riêng.

Nữ hành khách đang gọi điện đáp lại rằng cuộc trò chuyện của mình không liên quan đến người khác. Cuộc gọi kéo dài hơn một tiếng khiến những hành khách xung quanh không thể nghỉ ngơi. Hai bên sau đó tiếp tục tranh cãi.

Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, nhân viên đường sắt đã can thiệp, hòa giải và nhắc nhở người gọi điện kết thúc cuộc gọi. Đơn vị đường sắt khuyến cáo hành khách giữ trật tự, tránh sử dụng thiết bị điện tử gây ảnh hưởng đến người khác tại toa tàu, phòng chờ và các khu vực công cộng.

Hành khách làm thủ tục tại ga tàu Hán Khẩu ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, trong ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Cùng ngày, China News Service dẫn thông tin từ tổng đài đường sắt 12306 cho biết hành khách gặp tình huống tương tự có thể báo nhân viên trên tàu để được hỗ trợ. Nhân viên có thể nhắc người gọi điện giảm âm lượng hoặc đề nghị đổi chỗ nếu còn chỗ trống.

Tuy nhiên, nhân viên đường sắt không có thẩm quyền cưỡng chế hành khách chấm dứt cuộc gọi. Tại các toa tàu yên tĩnh, hành khách phải tuân thủ yêu cầu hạn chế tiếng ồn; nhân viên có thể nhắc nhở khi âm thanh gây ảnh hưởng đến người xung quanh.

Từ ngày 1/2, hơn 8.000 chuyến tàu trên toàn Trung Quốc đã cung cấp dịch vụ "toa tàu yên tĩnh". Khi chọn dịch vụ này lúc mua vé, hành khách phải chuyển thiết bị điện tử sang chế độ im lặng hoặc rung, rời khỏi toa khi gọi điện và đeo tai nghe hoặc tắt loa ngoài khi sử dụng thiết bị.

Trong khi đó, các toa tàu thông thường chưa có quy định riêng cấm hành khách gọi điện bằng loa ngoài.

Hành khách chờ tàu tại sảnh chờ của ga đường sắt Hồng Kiều Thượng Hải, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 1/10. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hiện quy định dành cho hành khách của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc phiên bản năm 2026 chưa liệt kê rõ hành vi này trong nhóm bị cấm. Do đó, biện pháp xử lý chủ yếu vẫn là nhắc nhở, hòa giải hoặc đề nghị đổi chỗ.

Một số luật sư cho rằng gọi điện tại nơi công cộng tự thân không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bật loa ngoài trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến quyền được yên tĩnh và nghỉ ngơi của người khác, dù không mặc nhiên cấu thành vi phạm hành chính về an ninh, trật tự.

Du khách có thể bị xử phạt nếu không chấp hành yêu cầu nhắc nhở, thậm chí gây rối. Sự việc đặt ra vấn đề hoàn thiện quy định và giới hạn quyền xử lý của nhân viên đường sắt đối với hành vi gây tiếng ồn trên tàu.