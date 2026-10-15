Khởi tố người đàn ông bịt mặt, nổ súng bắn đồng nghiệp đang ngủ

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Giang (SN 1995, trú tại Hà Nội) để điều tra về tội “Giết người”.

Đối tượng Nguyễn Đình Giang tại cơ quan Công an. Ảnh CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 2/9, anh Phạm Anh Tuấn (SN 1995, trú tại Hải Phòng) đang ngủ tại phòng số 45, khách sạn Viêng Khăm, thuộc huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào), thì bất ngờ bị một người bịt mặt xông vào phòng, dùng súng tấn công.

Vụ việc khiến anh Tuấn trúng hai phát đạn vào vùng bụng và đùi, bị thương nặng. Sau khi gây án, nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đến ngày 3/9, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về trường hợp anh Tuấn được đưa đến cấp cứu trong tình trạng bị thương do súng bắn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm người gây án.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Đình Giang, người làm việc cùng anh Tuấn tại Lào.

Theo cơ quan công an, do phát sinh mâu thuẫn cá nhân, Giang đã sử dụng súng ngắn bắn đồng nghiệp rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam nhằm trốn tránh sự truy bắt.

Sau khi trở về Việt Nam, Giang tiếp tục di chuyển lên địa bàn tỉnh Lai Châu, tìm cách vượt biên sang Trung Quốc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ Nguyễn Đình Giang.

Tại cơ quan điều tra, Giang đã khai nhận hành vi dùng súng bắn đồng nghiệp do mâu thuẫn cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Đình Giang về tội “Giết người”.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.