Bắc Ninh: Khởi tố 10 bị can về tội giả mạo trong công tác quan trắc môi trường

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệt phá, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường tại 5 công ty trên địa bàn, gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH, địa chỉ số 172 đường Ngô Quyền; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường VEC Việt Nam, địa chỉ số 29 phố Thị Chung (cùng phường Kinh Bắc); Công ty cổ phần Tập đoàn FEC ở ngõ 71, đường Lương Văn Nắm; Công ty cổ phần Dịch vụ và Công nghệ Jenco ở khu dân cư Thành Xương Giang; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Môi trường Đất Việt, địa chỉ số 1029 đường Lê Lợi (cùng phường Bắc Giang).

Cơ quan điều tra thông báo về vi phạm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH ở đường Ngô Quyền (phường Kinh Bắc).

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, 10 đối tượng trong 5 công ty trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để can thiệp, cố ý chỉnh sửa thông số môi trường, biến kết quả vượt quy chuẩn kỹ thuật thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn so với thực tế. Hành vi vi phạm được thực hiện thông qua việc chỉnh sửa trực tiếp trên phiếu kết quả phân tích quan trắc hoặc can thiệp vào phần mềm Xalab - phần mềm chuyên dùng để quản lý, vận hành hoạt động quan trắc môi trường.

Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế thông báo vi phạm tại Công ty cổ phần Tập đoàn FEC ở ngõ 71, đường Lương Văn Nắm (phường Bắc Giang).

Đáng chú ý, các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ, tổ chức hoạt động theo sự chỉ đạo xuyên suốt từ trên xuống dưới. Khi phát hiện lực lượng công an tiến hành điều tra, một số đối tượng đã nhanh chóng tiêu hủy, làm thay đổi chứng cứ điện tử và các tài liệu liên quan nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự, khởi tố 10 bị can về tội “Giả mạo trong công tác”. Trong đó, 8 bị can bị bắt tạm giam, 2 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra Công an thành phố tiếp tục mở rộng vụ án.