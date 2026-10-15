Truy tặng Bằng khen cho người đàn ông quên mình cứu hai học sinh ở Ninh Bình

Theo đó, đoàn công tác đã đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Trọng Khải (SN 1959, trú tại thôn Hoành Nhị, xã Giao Thủy). Tại đây, đại diện Sở Nội vụ công bố quyết định và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình truy tặng ông Khải vì hành động dũng cảm, quên mình cứu người trong tình huống nguy hiểm. Đại diện đoàn công tác gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình sớm vượt qua mất mát.

Lãnh đạo Sở Nội vụ truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho ông Nguyễn Trọng Khải vì hành động dũng cảm quên mình cứu người. Ảnh: XGT

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 10/10/2026, tại tuyến sông tiêu nước thuộc thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy, hai em N.T.T.L và Đ.B.H (cùng SN 2012) đang đi xe đạp thì không may trượt chân, rơi xuống nước.

Đúng lúc đi tập thể dục qua khu vực, ông Nguyễn Trọng Khải phát hiện sự việc và lập tức lao xuống cứu các em. Nhờ sự ứng cứu kịp thời của ông Khải cùng sự hỗ trợ của người dân xung quanh, cả hai học sinh được đưa lên bờ an toàn. Tuy nhiên, sau khi cứu người, ông Khải kiệt sức và tử vong.

Ông Nguyễn Trọng Khải là đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, từng công tác tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giao Thủy (cũ) trước khi nghỉ hưu. Trong quá trình công tác cũng như khi trở về địa phương, ông luôn được đánh giá là cán bộ, đảng viên gương mẫu, sống giản dị, hòa đồng và được người dân, hàng xóm quý trọng.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Ninh Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới vợ ông Khải và gia đình. Ảnh: XGT

Sự hy sinh của ông Nguyễn Trọng Khải để cứu hai học sinh là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Bằng khen được truy tặng không chỉ ghi nhận hành động dũng cảm của ông mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc nguy nan.