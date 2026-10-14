Cận cảnh những hàng hoa sữa nở trắng trời 'bủa vây' người Hà Nội

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Tại Hà Nội, nhiều tuyến phố có mật độ trồng cây hoa sữa dày đặc. Các cây được trồng cách nhau chỉ vài mét và đang đúng vào thời điểm hoa bung nở.

Theo thống kê, trục Văn Cao – Liễu Giai – Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long có 350 cây hoa sữa.

Theo ghi nhận thực tế, phần lớn số cây này được trồng tập trung tại đường Trần Duy Hưng.

Các cây được đơn vị quản lý đánh số thứ tự trên thân cây.

Tại phố Hoàng Đạo Thúy, mật độ hoa sữa được trồng dày đặc. Các cây được trồng cách nhau chỉ khoảng 3,5-4m.

Đặc biệt, trước tòa chung cư 17T1, hàng chục cây hoa sữa đang nở rộ.

Cách đó không xa, tại phố Nguyễn Xuân Linh, nhiều cây hoa sữa có kích thước lớn được trồng san sát. Bà Thìn (phường Yên Hòa) cho biết cây hoa sữa được trồng nhiều ở khu vực này giúp tỏa bóng mát.

"Tôi thấy hoa sữa dễ trồng, ít phải chăm sóc, tán cây rộng giúp mang lại bóng mát cho người dân. Hoa có mùi hơi hắc nên có thể nhiều người không thích", bà Thìn nói.

Tại đường Mễ Trì, hoa sữa là loại cây trồng chủ đạo, thậm chí còn được trồng thành 3 hàng tại dải phân cách giữa và hai bên vỉa hè. Từ xa, hoa sửa nở trắng một góc trời.

Cách đó không xa, tại đường Lê Quang Đạo, hoa sữa được trồng dày đặc trên vỉa hè.

Những tán cây lớn vươn sát vào cửa sổ, ban công nhà dân. Anh Quyền (phường Từ Liêm) cho biết, các con anh bị dị ứng với mùi hoa sữa nên gia đình phải đóng kín các cửa để ngăn mùi.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa. Đây là một trong những loài cây đặc trưng của Hà Nội, được trồng phổ biến trên nhiều tuyến phố, khu đô thị.

Ngày 14/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.