Gia Lai: Kiểm tra xe tải, phát hiện vụ phá rừng hơn 450 gốc cây bị đốn hạ

Thông tin công bố từ Công an tỉnh Gia Lai, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Đ.T.D (SN 1988, trú xã Ia Grai) và T.V.Đ (SN 1994, trú xã Ia Le) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Tang vật trong vụ khai thác gỗ trái pháp luật tại Gia Lai.

Trước đó, ngày 8/10, lực lượng chức năng phát hiện ô tô biển kiểm soát 81C-171.xx do Trần Văn Được điều khiển lưu thông trên tỉnh lộ 675, đoạn từ UBND xã Ia Mơ đi UBND xã Ia Pia. Quá trình kiểm tra, chiếc xe chở khoảng 10-12 tấn gỗ, củi nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Làm việc với cơ quan chức năng, Đinh Thanh Dũng khai nhận đã cùng Trần Văn Được thuê một số người khai thác rừng tự nhiên tại lâm phần Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 08, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai và khu vực do UBND xã Ia Mơ quản lý. Sau khi khai thác, số gỗ, củi được vận chuyển đi bán cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để làm nhiên liệu phục vụ sản xuất.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng bước đầu xác định có 451 gốc cây bị chặt hạ, đường kính từ 10-40 cm, thuộc các chủng loại dầu, cà chít, cám và một số loại gỗ thông thường khác. Khu vực khai thác thuộc rừng sản xuất là rừng tự nhiên.

Cơ quan chức năng cũng tiến hành kiểm đếm, đo đạc số gỗ, củi đã được vận chuyển đi tiêu thụ, xác định khối lượng ban đầu gồm 22,875m³ gỗ thông thường và 8,5 ster củi.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm, hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.