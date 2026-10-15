Phê chuẩn khởi tố đối tượng xâm phạm bản quyền trò chơi 'Con Đường Tơ Lụa'

Ngày 15/10, VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Huỳnh Viết Thành (SN 2000, trú tại xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 7/8/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ chuyển tin báo về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để giải quyết theo thẩm quyền.

Bị can Huỳnh Viết Thành.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Huỳnh Viết Thành đã sao chép, chỉnh sửa trò chơi điện tử “Silkroad Origin - Con Đường Tơ Lụa” do Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số được ủy quyền phát hành tại Việt Nam, sau đó đổi tên thành “VinSro Silkroad” và tổ chức vận hành thông qua trang web https://vinsro.online/.

Trong quá trình hoạt động, Thành đã thu lợi bất chính số tiền hơn 97 triệu đồng. Kết quả xác minh tại Trung tâm Bảo vệ bản quyền Việt Nam cho thấy trò chơi điện tử “VinSro Silkroad” có dấu hiệu sao chép trò chơi “Silkroad Origin - Con Đường Tơ Lụa”.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Viết Thành về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Các tài liệu, chứng cứ thu thập được là cơ sở để cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ hành vi của Huỳnh Viết Thành, xác định trách nhiệm pháp lý theo quy định.

Vụ án trên là lời cảnh báo đối với các hành vi tự ý sao chép, chỉnh sửa, khai thác và kinh doanh sản phẩm số khi chưa được chủ thể quyền cho phép.

Trên không gian mạng, việc đổi tên hoặc điều chỉnh một phần nội dung sản phẩm không đồng nghĩa với việc được phép sử dụng tác phẩm có bản quyền.

Các tổ chức, cá nhân cần chấp hành nghiêm quy định về sở hữu trí tuệ, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, đồng thời chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ số.