Tuyên án 2 năm 6 tháng tù đối với tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong

Sáng nay (15/10), Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung. Vụ tai nạn gây rúng động dư luận khi cướp đi sinh mạng của một nữ sinh 14 tuổi.

Đúng 8 giờ sáng ngày 15/10, gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (45 tuổi, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) cùng người thân đã ôm di ảnh con gái là em N.N.B.Tr. đến khu vực tòa án từ sớm.

Bà Nguyễn Thị Hiền đã ôm di ảnh con gái là em N.N.B.T đến phiên toà ngày 15/10.

Phóng viên và các cơ quan báo chí theo dõi Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên án qua màn hình trực tuyến được bố trí tại phòng riêng.

Đến 8h30, HĐXX chính thức làm việc. Thay mặt HĐXX, chủ tọa phiên tòa – bà Trần Thị Ngọc Dung đã thông qua nội dung vụ án, tổng hợp ý kiến của các luật sư, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 và những người có liên quan.

Tại phiên tòa xét xử ngày 13/10, một trong những nội dung gây tranh cãi gay gắt là việc bị cáo Trung có thực sự thành khẩn khai báo, có tích cực cứu giúp nạn nhân sau tai nạn hay không để làm căn cứ hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

Đại diện luật sư bào chữa cho bị hại và các nhân chứng là bạn học của em Bảo Trân khai trước tòa rằng: Sau khi xe tải tông ngã nạn nhân, nhóm bạn đã nhiều lần kêu cứu và gọi tài xế xuống xe để kéo nạn nhân ra đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bị cáo Trung vẫn ngồi trên xe, tỏ thái độ la mắng. Phải đến khoảng 5 phút sau, khi người lớn xung quanh đến yêu cầu, bị cáo mới xuống xe và cùng đưa nữ sinh đến bệnh viện.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam.

Về phía gia đình nạn nhân, bà Nguyễn Thị Hiền đau xót chia sẻ tại tòa rằng từ khi xảy ra tai nạn cướp đi sinh mạng con gái, gia đình bị cáo Trung không có thái độ thiện chí, không thăm hỏi, phúng viếng hay chia sẻ nỗi đau với gia đình.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị hại yêu cầu bồi thường tổng cộng 1 tỷ 585 triệu đồng, trong đó chấp nhận mức bồi thường tổn thất tinh thần tối đa theo quy định là 100 lần mức lương cơ sở (tương đương 234 triệu đồng). Bị cáo Trung không có ý kiến về mức án cũng như các yêu cầu dân sự tại tòa.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải lưu thông trên Tỉnh lộ 901, đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân. Do lấn sang làn đường bên trái để vượt xe cùng chiều, xe do Trung điều khiển đã khiến hai nữ sinh đi xe đạp điện theo chiều ngược lại phải phanh gấp. Hậu quả làm em N.N.B.Tr. (14 tuổi) ngã xuống đường và bị xe tải cán tử vong tại chỗ.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai tại phiên tòa ngày 13/10 vừa qua, HĐXX đã xem xét toàn diện các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung. Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, tòa tuyên phạt bị cáo Trung mức án 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 18 đến 30 tháng tù.