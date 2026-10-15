TPHCM tích hợp vé metro, xe buýt trên VNeID

Thông tin được Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TPHCM), cho biết tại họp báo kinh tế - xã hội thành phố chiều 15/10.

Theo bà Lãnh, hệ thống giao thông công cộng trên VNeID do Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an TPHCM và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) triển khai. TPHCM hiện là địa phương đầu tiên hoàn thiện việc tích hợp hai loại hình giao thông này trên ứng dụng.

Người dân có thể mua vé điện tử, sử dụng vé để check-in tại nhà ga, trạm xe buýt, đồng thời tra cứu và quản lý hành trình kết hợp nhiều phương tiện. Đây là bước tiến hướng tới xây dựng hệ thống vé điện tử dùng chung cho giao thông công cộng.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TPHCM, tại buổi họp báo chiều 15/10. Ảnh: Phước Sáng

Sau hơn 4 năm triển khai, VNeID hiện có 42 nhóm thủ tục, tính năng phục vụ đời sống kinh tế - xã hội, giúp người dân và doanh nghiệp giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Phiên bản mới của ứng dụng bổ sung 12 tính năng, trong đó có các tiện ích liên quan đến an sinh xã hội, thanh toán và quản lý giấy tờ điện tử.

Từ ngày 28/8/2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp có thể đăng ký nhận tiền qua tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng. Người dùng cũng có thể liên kết tài khoản ngân hàng, thẻ và ví điện tử vào Ví giấy tờ để thanh toán dịch vụ công, nộp phí và lệ phí hành chính.

Ứng dụng đồng thời tích hợp sổ sức khỏe điện tử, học bạ của người phụ thuộc, văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh và thông tin đăng kiểm phương tiện; hỗ trợ đăng ký chữ ký số cá nhân VNeID CA trên Cổng ký số tập trung.

Các tiện ích khác cho phép người dân đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phản ánh hành vi lừa đảo trên mạng và tố giác tin giả.

Từ ngày 15/10, người dân có thể mua vé metro, xe buýt trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Phước Sáng

Đáng chú ý, mục Kết nối thân nhân liệt sĩ hỗ trợ tra cứu thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu xác nhận quan hệ thân nhân và theo dõi kết quả xử lý. Dữ liệu thu thập còn góp phần phục vụ việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất điện tử, tính năng này đang được thí điểm tại 9 đơn vị, trong đó có TPHCM. Sau khi hoàn tất làm sạch dữ liệu đất đai, thành phố dự kiến là một trong những địa phương đầu tiên sử dụng giấy chứng nhận điện tử trên VNeID để giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân có thể được miễn, giảm phí khi làm thủ tục trực tuyến Theo Nghị quyết 66/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15/8 đến 28/2/2027, người dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp đầy đủ 5 loại thông tin gồm giấy khai sinh, tài khoản thanh toán, tài khoản an sinh xã hội, số điện thoại và sổ sức khỏe điện tử sẽ được miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Thượng tá Hồ Thị Lãnh khuyến nghị người dân thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin trên VNeID, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; kịp thời báo công an nếu phát hiện sai sót. Khi thay đổi nơi cư trú, người dân cần đăng ký trên ứng dụng; những người chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nên sớm đăng ký, kích hoạt.