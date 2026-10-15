Gia Lai: Quy tập 4 hài cốt liệt sĩ từ thông tin của người dân tại Ia Dom

Các lực lượng phối hợp khai quật các Mộ Liệt sỹ tại Làng Bi, xã Ia Dom. Ảnh: Thanh Bình

Lúc 16 giờ 22 phút ngày 14/10, lực lượng chức năng phát hiện và quy tập hài cốt liệt sĩ thứ 4 tại làng Bi, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai. Hiện danh tính hài cốt liệt sĩ này chưa được xác định.

Trước đó, trong quá trình làm vườn, ông Siu Bích (sinh năm 1952, trú tại làng Bi, xã Ia Dom) phát hiện nhiều nấm mộ đất nghi là nơi an nghỉ của các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phối hợp với Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai và Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom tiến hành kiểm tra, khảo sát thực địa. Sau khi xác định thông tin có cơ sở, các đơn vị lập kế hoạch, triển khai lực lượng tìm kiếm.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện các di vật gồm 1 mảnh tăng và 1 tấm bia bằng kim loại có khắc chữ. Sau khi xử lý các vết hoen gỉ, lực lượng chức năng đọc được nội dung khắc trên bia là: “Liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì, hy sinh 18/5/1970”.

Thông tin trên tấm bia là cơ sở để các lực lượng chức năng tiếp tục xác minh danh tính liệt sĩ. Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đang phối hợp với Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom và các cơ quan chuyên môn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh khu vực; đồng thời xác minh thông tin, làm rõ nội dung trên các di vật, phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ.