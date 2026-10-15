Sơn La liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí

Hai đối tượng Sộng Sịa Dê và Sộng Bả Lại cùng tang vật bị bắt giữ. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Vào 15 giờ ngày 13/10, tại khu vực Mốc 195, thuộc bản Huổi Khe, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La, Đồn Biên phòng Mường Cai phối hợp Tổ công tác Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tuần tra biên giới.

Qua tuần tra đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng Sộng Bả Lại, sinh năm 1989 và Sộng Sịa Dê, sinh năm 1986, cùng trú tại bản Nà Kham, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí.

Đối tượng Sồng A Trình, bản Huổi Bua, xã Mường Hung cùng tang vật tại cơ quan chức năng. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Tang vật thu giữ gồm 2 khẩu súng quân dụng, 50 viên đạn, 1 điện thoại di động và 1 xe máy. Qua điều tra ban đầu, hai đối tượng khai nhận đã mua số súng trên qua mạng xã hội Facebook với giá 1,5 triệu đồng mỗi khẩu; 50 viên đạn do cả hai góp tiền mua với giá 600 nghìn đồng, nhằm mục đích đi săn bắn.

Trước đó, hồi 18 giờ 40 phút ngày 7/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực bản Huổi Bua, xã Mường Hung, Tổ công tác Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phát hiện, bắt giữ Sồng A Trình, sinh năm 1991, bản Huổi Bua, về hành vi tàng trữ vũ khí. Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng tự chế, 105 viên đạn, 1 điện thoại di động và 1 xe máy.

Đối tượng Tòng Văn Quân cùng khẩu súng tự chế và 150 viên ma túy tổng hợp tại cơ quan chức năng. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Ngày 26/8, tại bản Mo, xã Chiềng Khương, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương phối hợp Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phát hiện, bắt quả tang Tòng Văn Quân, sinh năm 2004, trú tại bản Mo, về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí và ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng tự chế và 150 viên ma túy tổng hợp cùng 1 xe máy.

Hiện, các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.