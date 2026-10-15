Bắt quả tang nhóm đối tượng vận chuyển hơn 114.000 bao thuốc lá nhập lậu

Lực lượng Công an kiểm tra phương tiện và tang vật liên quan phục vụ công tác điều tra. (Ảnh:CA)

Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng lớn.

Trước đó, tại bãi giữ xe thuộc ấp Long Kim, xã Bến Lức, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Công an xã Bến Lức bắt quả tang 3 đối tượng N.M.G. (ngụ tỉnh Tây Ninh), L.V.C. (ngụ tỉnh Thanh Hóa) và N.K.D. (ngụ tỉnh Đồng Tháp) đang thực hiện hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 114.650 bao thuốc lá điếu nhập lậu mang nhiều nhãn hiệu khác nhau, 1 xe ôtô tải cùng nhiều tang vật có liên quan.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời tạm giữ toàn bộ số thuốc lá nhập lậu, phương tiện, đồ vật, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.