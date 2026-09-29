Báo Thái Lan e ngại tuyển Việt Nam

Trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam được dự báo rất căng thẳng. Ảnh: Việt Hà.

Theo Siam Sport, Việt Nam đang duy trì phong độ rất ổn định và tiếp tục cho thấy sự tiến bộ dưới thời Kim Sang-sik. Ở trận ra quân, đội bóng áo đỏ đánh bại Philippines 1-0 nhờ bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc ở phút 25. Kết quả giúp tuyển Việt Nam nối dài chuỗi trận không thua lên con số 27 trên mọi đấu trường.

Lần gần nhất Việt Nam thất bại là cách đây hơn hai năm. Đó là trận giao hữu thua Thái Lan 1-2 trên sân nhà ngày 10/9/2024. Kể từ đó, "Những chiến binh Sao vàng" giành tới 23 chiến thắng và 4 lần bị cầm hòa.

Siam Sport nhấn mạnh đây là nền tảng để Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Thái Lan cùng sự tự tin cao. Trong khi đó, Thái Lan cũng khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 ấn tượng khi đè bẹp Pakistan 4-0. Teerasil Dangda và Jude Bell mỗi người lập cú đúp, trong khi bàn còn lại được tính là pha phản lưới của đối thủ.

Thái Lan thua 3, hòa 1 trong 4 lần gần nhất đụng độ Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

HLV Anthony Hudson được cho là sẽ tung đội hình mạnh nhất trong cuộc đại chiến. Chanathip Songkrasin, người được cho nghỉ ở trận ra quân, khả năng trở lại đội hình xuất phát. Siam Sport đánh giá lực lượng Thái Lan lần này có nhiều khác biệt so với đội hình từng chạm trán Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup hồi tháng 8.

Siam Sport đặc biệt nhắc lại cuộc đối đầu ở chung kết ASEAN Cup 2026. Việt Nam thắng 2-0 trên sân Thái Lan trước khi hai đội hòa 2-2 tại Mỹ Đình, qua đó giúp "Những chiến binh sao vàng" đăng quang với tổng tỷ số 4-2.

Theo Siam Sport, Thái Lan cũng không thắng Việt Nam trong 4 lần gặp nhau gần nhất, với 1 trận hòa và 3 thất bại. Vì thế, cuộc chạm trán tối 29/9 được dự báo sẽ rất căng thẳng. Thái Lan có thể chủ động tấn công, trong khi Việt Nam có thể ưu tiên sự chắc chắn và chờ cơ hội phản công.

Siam Sport cho rằng một trận hòa sẽ là kết quả an toàn cho cả hai đội khi cùng đã có 3 điểm ở trận ra quân. Tờ báo Thái Lan dự đoán hai đội chia điểm với tỷ số 1-1. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 29/9.

Highlights Việt Nam 1-0 Philippines Tối 26/9, Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 tại lượt trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026.