Lịch sử 6 trận đối đầu Anh vs CH Séc: Từ đại thắng 5-0 đến cú đúp chiến thắng của Tam Sư

Anh vs CH Séc 1998: Tam Sư thắng 2-0 trong lần đầu gặp nhau

Lần đầu Anh gặp CH Séc diễn ra ngày 18/11/1998 trong một trận giao hữu. Tam Sư thắng 2-0, mở đầu thành tích đối đầu tích cực với đội bóng Trung Âu.

Đây là thời điểm CH Séc vẫn được đánh giá rất cao sau hành trình vào chung kết EURO 1996, vì vậy chiến thắng mang nhiều ý nghĩa cho tuyển Anh.

Anh vs CH Séc 2008: Cuộc rượt đuổi 2-2 tại Wembley

Mười năm sau, CH Séc có kết quả tốt hơn khi hòa Anh 2-2 ở Wembley. Đây là trận hòa duy nhất của hai đội trong 6 cuộc đối đầu tính đến trước trận tái đấu tháng 10/2026.

Bốn bàn thắng cũng biến cuộc gặp năm 2008 trở thành một trong những trận đấu cân bằng nhất của cặp đấu này.

Anh vs CH Séc 2019: Sterling và chiến thắng 5-0

Tháng 3/2019, Anh tạo ra chiến thắng đậm nhất trong lịch sử đối đầu khi đánh bại CH Séc 5-0 ở vòng loại EURO. Đây là trận đấu thể hiện rõ khoảng cách về tốc độ và sức công phá giữa hai đội ở thời điểm đó.

Nhưng chỉ vài tháng sau, câu chuyện đảo chiều.

CH Séc vs Anh 2019: Thất bại duy nhất của Tam Sư

Ngày 11/10/2019 tại Prague, CH Séc thắng Anh 2-1. Đây vẫn là chiến thắng duy nhất của CH Séc trước Tam Sư trong 6 cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển độc lập.

Kết quả này cũng trở thành lời nhắc rằng Anh không phải lúc nào cũng dễ dàng áp đặt thế trận trước đối thủ có tổ chức phòng ngự tốt.

CH Séc vs Anh EURO 2020: Một bàn định đoạt trận đấu

Hai đội tiếp tục gặp nhau tại vòng bảng EURO 2020. Anh thắng 1-0 và giành ngôi đầu bảng, trong một trận đấu mà sự thực dụng được đặt cao hơn việc tạo ra cách biệt lớn.

Tam Sư sau đó tiến sâu tới chung kết, còn CH Séc cũng có một giải đấu đáng nhớ khi vào tứ kết.

CH Séc vs Anh 2026: Gordon và Kane tạo khác biệt

Lần gặp gần nhất diễn ra ngày 29/9/2026 tại Nations League. Anh thắng 2-0 với các bàn của Anthony Gordon và Harry Kane, qua đó phản ứng ngay sau thất bại trước Tây Ban Nha.

Chỉ ít ngày sau, hai đội lại gặp nhau tại Wembley. Đây là lần đầu cặp đấu này có hai trận diễn ra sát nhau đến vậy.

Nhận định Anh vs CH Séc: Wembley chờ một Tam Sư đang tăng tốc

Anh bước vào trận tái đấu với trạng thái rất khác so với thời điểm thua Tây Ban Nha. Sau chiến thắng 2-0 tại Prague, đội bóng của Thomas Tuchel tiếp tục đánh bại Croatia 7-0, trong đó Harry Kane, Bukayo Saka và Jude Bellingham đều tạo ra ảnh hưởng lớn.

CH Séc lại gặp khó trong việc chống đỡ các đội luân chuyển bóng nhanh. Nếu đội khách kéo thấp đội hình, bài toán quan trọng nhất của Anh sẽ là tốc độ đưa bóng vào khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ thay vì chỉ duy trì quyền kiểm soát.

Lịch sử 6 lần gặp cho thấy CH Séc từng gây bất ngờ, nhưng cán cân hiện tại đang nghiêng rõ hơn về Tam Sư.