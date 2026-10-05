Tuyển Nhật Bản thắng 4 trận liên tiếp

Nhật Bản vô địch giải giao hữu trên sân nhà.

Trên sân vận động Quốc gia mới ở Tokyo, Nhật Bản nhập cuộc chủ động và nhanh chóng tạo sức ép lên phần sân New Zealand. Họ sớm có bàn mở tỷ số ở phút 28 khi Ayase Ueda tận dụng cơ hội để đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

Tuy nhiên, lợi thế của Nhật Bản chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn. Bốn phút sau, Benjamin Old ghi bàn đưa New Zealand trở lại vạch xuất phát. Tỷ số 1-1 được duy trì cho đến giữa hiệp hai trước khi Nhật Bản một lần nữa tạo ra khác biệt.

Phút 71, Ritsu Doan lên tiếng đúng lúc. Đội trưởng của CLB Eintracht Frankfurt dứt điểm thành công giúp Nhật Bản tái lập thế dẫn bàn. Thời gian còn lại New Zealand chơi nỗ lực nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ Nhật Bản. Chung cuộc, Nhật Bản lên ngôi vô địch với chiến thắng 2-1.

Chức vô địch Kirin Cup khép lại hành trình ấn tượng của Nhật Bản sau World Cup 2026. Trước khi thắng New Zealand, "Samurai Blue" lần lượt đánh bại Uruguay 3-1 và Venezuela 2-1. Ở bán kết, Nhật Bản hòa Ecuador 0-0 trong 120 phút trước khi giành chiến thắng 5-4 trên loạt luân lưu.

Bốn trận đấu, ba chiến thắng và một lần vượt qua đối thủ trên chấm 11 m giúp Nhật Bản hoàn tất hành trình đăng quang theo cách đầy thuyết phục.

Cảnh khó tin khi tuyển Nhật Bản trở về nước Ngày 2/7, đông đảo người hâm mộ phủ kín sân bay để chào đón tuyển Nhật Bản trở về nước sau khi dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026.