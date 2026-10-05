Vượt qua Thái Lan trên chấm luân lưu, Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Tối 5/10, trên sân vận động Gelora Bung Karno đã diễn ra trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan.

Dù là trận chung kết, nhưng cả hai đội không hề có ý định thăm dò đối thủ khi nhập cuộc với tốc độ rất cao.

Các cầu thủ Thái Lan có trận đấu đầy nỗ lực trước Indonesia (Ảnh: Changsuek).

Phút 2, Chanathip tận dụng sai lầm của cầu thủ Indonesia để cướp bóng ngay trước vòng cấm, nhưng cú sút của đội trưởng Thái Lan không thể vượt qua hàng phòng ngự đối phương.

Ngay sau đó, Indonesia có lời đáp trả với cú sút có lực khá tốt hướng về phía khung thành Thái Lan. Tuy nhiên, thủ môn Saranon đã kịp thời phản xạ để cứu thua cho đội nhà.

Càng chơi, đội chủ nhà càng cho thấy sự tự tin trong việc kiểm soát thế trận. Nhưng trên hàng công, Mitchell Baker lại tỏ ra thiếu hiệu quả trong những pha xử lý quyết định.

Bên phía đối diện, dù cầm bóng không nhiều nhưng các cầu thủ Thái Lan lại thi đấu khá bình tĩnh và có những tình huống phản công chất lượng.

Phút 18, hậu vệ Indonesia phá bóng không tốt, tạo cơ hội để Chanathip thực hiện cú volley trong vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Có cơ hội mà không ghi được bàn thắng, đội bóng xứ Chùa vàng suýt phải trả giá đắt. Phút 24, sau pha ném biên mạnh của đối thủ, hàng phòng ngự Thái Lan lúng túng và tạo cơ hội để Baker bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà.

Phút 31, Verdonk có cơ hội tốt nhất kể từ đầu trận để ghi bàn mở tỷ số, nhưng cú sút trong tư thế không bị ai theo kèm của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Thái Lan trong gang tấc.

Bước sang hiệp hai, trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ rất cao và hai đội tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn.

Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Changsuek).

Phút 59, Kakana thoát xuống trong một tình huống phản công và tung cú dứt điểm, nhưng hàng thủ Indonesia kịp thời can thiệp.

Không lâu sau tình huống đó, Thái Lan gặp tổn thất khi Chanathip dính chấn thương và phải rời sân, nhường chỗ cho Soonsup-Bell.

Dù mất đi ngôi sao quan trọng ở tuyến giữa, “Voi chiến” vẫn cho thấy khả năng kiểm soát bóng rất tốt.

Phút 68, Romeny chuyền về bất cẩn, tạo điều kiện cho Supachai thoát xuống đối mặt thủ môn Indonesia. Tuy nhiên, tiền đạo Thái Lan lại dứt điểm chệch khung thành.

Càng về những phút cuối, tốc độ trận đấu càng được đẩy lên cao với hàng loạt tình huống ăn miếng trả miếng.

Thế bế tắc chỉ bị phá vỡ sau tình huống bước ngoặt của trận đấu. Phút 80, Mickelson nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Romeny và bị truất quyền thi đấu.

Cũng trong tình huống này, Thái Lan còn phải chịu quả đá phạt ngay sát vòng cấm. Dean James tung cú sút khó chịu, đưa bóng chạm chân Iklas Sanron đổi hướng đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Saranon.

Những tưởng lợi thế chơi hơn người cùng việc dẫn bàn sẽ giúp Indonesia có được chiến thắng chung cuộc, nhưng điều đó lại không xảy ra.

Phút 87, Seksan Ratree tạt bóng từ cánh phải để Iklas Sanron băng vào đệm bóng cận thành, gỡ hòa cho Thái Lan.

Hòa nhau sau 90 phút thi đấu chính thức, Indonesia và Thái Lan phải kéo nhau vào hiệp phụ để phân thắng bại.

Bước vào hiệp phụ, dù được chơi hơn người nhưng Indonesia vẫn gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Thái Lan.

Phút 94, “Voi chiến” suýt vượt lên dẫn trước sau một pha phản công nhanh. Soonsup-Bell nhận bóng rồi dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Phút 111, từ một tình huống Indonesia để mất bóng bên phần sân nhà, Anan chuyền thuận lợi để Peeradol dứt điểm từ ngoài vòng cấm, đưa Thái Lan vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, Indonesia không mất nhiều thời gian để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Phút 116, sau pha căng ngang từ cánh phải khiến hàng thủ Thái Lan rối loạn, Baggott có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, gỡ hòa 2-2.

Tiếp tục hòa nhau sau hiệp phụ, trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 phải bước vào loạt sút luân lưu. Trên chấm 11m, Indonesia giành chiến thắng 4-2, qua đó giành ngôi vô địch.