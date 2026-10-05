Lịch sử đối đầu Argentina vs Benin: Lần đầu gặp nhau trong trận cầu đặc biệt của Messi

Argentina vs Benin: Cuộc gặp đầu tiên trong lịch sử

Dữ liệu đối đầu không ghi nhận trận Argentina - Benin nào trước cuộc giao hữu được xếp lịch tháng 10/2026. Điều này tạo ra khác biệt đáng kể so với nhiều trận đấu khác của Argentina, bởi Albiceleste gần như không có dữ kiện đối đầu trực tiếp để tham khảo.

Benin vì thế bước vào một trải nghiệm hoàn toàn mới khi phải đối đầu nhà vô địch thế giới và một tập thể sở hữu rất nhiều cầu thủ chơi bóng ở cấp độ cao nhất.

Messi và câu chuyện đặc biệt của trận Argentina vs Benin

Cuộc đấu càng được chú ý bởi Lionel Messi. Truyền thông quốc tế xác định trận gặp Benin nằm trong thời điểm đặc biệt của hành trình Messi với đội tuyển Argentina, biến một trận giao hữu thông thường thành sự kiện nhận được sự quan tâm lớn.

Với Argentina, đây không chỉ là cơ hội giành thêm một chiến thắng. HLV Lionel Scaloni còn có thể kết hợp những trụ cột giàu kinh nghiệm với thế hệ mới như Nico Paz, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni hay Giuliano Simeone.

Nhận định Argentina vs Benin: Khoảng cách lớn nhưng Benin không chỉ đến để phòng ngự

Argentina vừa thắng Bolivia 4-0 rồi Burkina Faso 7-0, ghi 11 bàn mà không thủng lưới trong hai trận. Sự đáng chú ý nằm ở việc bàn thắng đến từ nhiều vị trí, giúp Scaloni không phải xây dựng toàn bộ hệ thống tấn công quanh một cá nhân.

Benin cũng có trạng thái không tệ sau trận hòa Burkina Faso và chiến thắng trước Mauritania. Rodolfo Aloko tạo dấu ấn trên hàng công, còn đội bóng của Gernot Rohr có xu hướng ưu tiên cự ly đội hình trước khi tìm cơ hội chuyển trạng thái.

Tuy nhiên, thử thách lần này ở một cấp độ khác. Argentina có khả năng luân chuyển bóng nhanh, liên tục đổi vị trí và sở hữu nhiều cầu thủ có thể tạo ra khác biệt ở khu vực trước vòng cấm. Benin cần duy trì sự tập trung trong thời gian dài nếu muốn tránh bị kéo giãn.

Tình hình lực lượng Argentina vs Benin

Argentina không có Giovani Lo Celso, Thiago Almada và Nicolás Tagliafico vì chấn thương. Benin chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý trong dữ liệu trước trận.

Argentina có thể sử dụng Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez và Julián Álvarez.