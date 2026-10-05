Thống kê trận đấu Mauritius 2-3 Sri Lanka: Sri Lanka ngược dòng ngoạn mục

Chiến thắng 1-0 của Malaysia trước Việt Nam trong trận tranh hạng ba tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã tạo nên làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ trên khắp các mặt báo thể thao Malaysia. Với giới truyền thông xứ sở dầu cọ, kết quả trên sân Bung Karno đã chứng tỏ cho bản lĩnh và sự vững vàng nơi hàng thủ Bầy hổ.