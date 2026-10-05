Thống kê trận đấu Serbia U21 2-1 Russia U21: M. Velickovic tỏa sáng, Serbia U21 giành trọn 3 điểm
Serbia U21 vượt qua Russia U21 với tỷ số 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-serbia-u21-2-1-russia-u21-m-velickovic-toa-sang-serbia-u21-gianh-tron-3-diem-467988.html