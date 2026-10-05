Đánh bại Thái Lan trên chấm luân lưu, Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Với sự cổ vũ của hàng vạn cổ động viên nhà, Indonesia nhập cuộc đầy chủ động và liên tục tạo sức ép bên phần sân của Thái Lan ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lần lượt Baker và Romeny đều có những cơ hội đáng chú ý, nhưng thủ thành Saranon Anuin chơi tập trung và nhiều lần giải nguy cho Thái Lan.

Trong khi đó, Thái Lan chủ động phòng ngự, chờ thời cơ phản công. Chanathip Songkrasin vẫn cho thấy sự nguy hiểm khi tận dụng sai lầm của đối phương, nhưng cú dứt điểm ở phút 18 lại đưa bóng đi vọt xà.

Những phút sau đó, Indonesia tiếp tục gia tăng sức ép, song những pha dứt điểm của các chân sút bên phía Indonesia vẫn không mang lại bàn thắng, khiến hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Một tình huống phản công nhanh của cầu thủ Thái Lan. Ảnh: Getty

Sang hiệp 2, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình, tạo sức ép mạnh hơn lên hàng thủ Indonesia. Phút 47, Chanathip thực hiện đường chuyền cho Supachai băng vào đánh đầu đưa bóng chệch khung thành của Indonesia.

Bước ngoặt của trận đấu đến khi Thái Lan chỉ còn thi đấu với 10 người, sau khi Mickelson nhận thẻ vàng thứ hai vì pha phạm lỗi với Romeny. Tận dụng lợi thế hơn người, Indonesia gia tăng sức ép, liên tục dồn hàng thủ Thái Lan vào thế chống đỡ. Và rồi điều người hâm mộ Indonesia chờ đợi cũng đến. Phút 83, Dean James sút phạt đưa bóng chạm chân hậu vệ Thái Lan đổi hướng bay vào lưới, khai thông thế bế tắc cho Indonesia.

Dẫu vậy, niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài vỏn vẹn 4 phút, Thái Lan bất ngờ tung đòn đáp trả, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Sauron nhận bóng từ Seksan Ratree, trước khi dứt điểm tung lưới Indonesia, gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan.

Sanron ăn mừng bàn thắng gỡ hòa cho Thái Lan. Ảnh: Getty

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Indonesia dồn toàn lực tấn công. Tuy nhiên các chân sút đội chủ nhà chưa thể tận dụng thành công, buộc hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ.

Bước vào hiệp phụ, Indonesia trả giá sau pha mất bóng bên phần sân nhà. Anan kiến tạo thuận lợi để Peeradol dứt điểm, đưa Thái Lan vượt lên dẫn 2-1 ở phút 111. Nhưng chỉ 5 phút sau, Baggott chớp thời cơ ghi bàn cận thành, quân bình tỷ số 2-2. Hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

Trên chấm 11m, đội tuyển Indonesia đã giành chiến thắng 4-2, qua đó trở thành nhà vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.