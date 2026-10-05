U17 nữ Việt Nam thắng đậm Palestine trong trận ra quân

Đội hình xuất phát của U17 nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Duy trì sức ép trong hiệp 2

Chiều 5/10, vòng loại U17 nữ châu Á 2027 bảng D chính thức khởi tranh với hai trận đấu đầu tiên. Ở trận đấu sớm, U17 nữ Kyrgyzstan thắng U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana 18-0, trong đó Zairbekova ghi 4 bàn.

Kết quả này tạo thêm áp lực trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng D, khi U17 nữ Việt Nam bước vào trận ra quân gặp Palestine với mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Cơn mưa lớn xuất hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc khiến mặt sân trơn và bóng ướt, ảnh hưởng đáng kể tới khả năng phối hợp của đội chủ nhà. U17 nữ Palestine cũng tận dụng lợi thế về thể hình và khả năng tranh chấp để hạn chế những tình huống phối hợp ngắn của các cầu thủ Việt Nam.

Trước thế trận đó, các học trò của huấn luyện viên Okiyama Masahiko chủ động điều chỉnh, tăng cường những đường bóng dài và bóng bổng.

Phút 26, Hà Vi bật cao đánh đầu đưa bóng qua tầm với của thủ môn Nora Sobhieh, mở tỷ số cho U17 nữ Việt Nam. Sau bàn thắng, trận đấu phải tạm dừng khoảng 30 phút do mưa ngày càng nặng hạt.

Khi trận đấu trở lại, đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép. Phút 38, Hà Vi đột phá đưa bóng vào khu vực trước khung thành. Thủ môn Palestine không thể kiểm soát bóng, tạo cơ hội để cầu thủ Việt Nam dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Bốn phút sau, Ngọc Ánh tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Thủ môn Nora Sobhieh chạm được tay vào bóng nhưng không thể cản phá, giúp U17 nữ Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế ba bàn.

Các cô gái U17 nữ Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

Sau giờ nghỉ, U17 nữ Việt Nam tiếp tục làm chủ thế trận. Phút 48, Hà Vi căng ngang từ cánh trái để Khánh Đan khống chế trong vòng cấm rồi dứt điểm nâng tỷ số lên 4-0.

Trong thế bị dẫn sâu, U17 nữ Palestine gặp khó khăn khi tổ chức tấn công và không tạo được nhiều sức ép về phía khung thành đội chủ nhà.

Phút 68, Ngọc Ánh hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm trong vòng cấm, ghi bàn thắng thứ năm cho U17 nữ Việt Nam.

Đội chủ nhà tiếp tục tạo ra những cơ hội trong khoảng thời gian còn lại. Đến phút 90, Thu Phương thực hiện cú sút phạt thành công, ấn định chiến thắng 6-0.

Với kết quả này, U17 nữ Việt Nam có 3 điểm trong trận ra quân và tiếp tục cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng D với Kyrgyzstan. Trước đó, đội bóng Trung Á cũng có 3 điểm sau chiến thắng 18-0 trước Quần đảo Bắc Mariana.

Huấn luyện viên Okiyama Masahiko đánh giá cao sự bình tĩnh

Huấn luyện viên Okiyama Masahiko tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Sau trận đấu, huấn luyện viên Okiyama Masahiko ghi nhận khả năng duy trì sự tập trung và điều chỉnh lối chơi của các học trò trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Theo nhà cầm quân người Nhật Bản, Ban huấn luyện đã lường trước khả năng Palestine sử dụng ưu thế về thể hình. Khoảng thời gian trận đấu bị gián đoạn bởi mưa lớn cũng giúp Ban huấn luyện trao đổi thêm với các cầu thủ về những điểm cần điều chỉnh.

“Sau khi mưa kết thúc, các cầu thủ đã chơi ổn và thực hiện được ý đồ mà Ban huấn luyện đề ra”, huấn luyện viên Okiyama Masahiko cho biết.

Ông cũng đánh giá chiến thắng 6-0 và việc giữ sạch lưới là kết quả từ nỗ lực của toàn đội, song yêu cầu các cầu thủ nhanh chóng chuyển sự tập trung sang lượt trận tiếp theo.

U17 nữ Việt Nam có hai ngày chuẩn bị trước khi gặp U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana. Ban huấn luyện đã theo dõi đối thủ ở lượt trận đầu và sẽ tính toán phương án nhân sự, trong đó các cầu thủ đá chính được ưu tiên hồi phục, còn những cầu thủ dự bị phải sẵn sàng khi được trao cơ hội.

Ở phía bên kia, huấn luyện viên Anmar Jalayta của U17 nữ Palestine cho rằng điều kiện thời tiết và mặt sân sau cơn mưa ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi của đội. Ông đồng thời đánh giá U17 nữ Việt Nam có sự chuẩn bị tốt và thể hiện được sự chủ động trong trận đấu.

Sau chiến thắng ở ngày ra quân, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko là tiếp tục tích lũy điểm số để cạnh tranh ngôi đầu bảng D cùng tấm vé tham dự Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.