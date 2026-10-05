Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 theo cách điên rồ nhất

Chủ nhà Indonesia đã viết nên một trong những trận chung kết điên rồ nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á khi đánh bại Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu, sau 120 phút bất phân thắng bại với tỷ số 2-2.

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 tại Gelora Bung Karno diễn ra theo kịch bản gần như không thể tưởng tượng. Hai đội giằng co trong phần lớn thời gian thi đấu, trước khi trận đấu thực sự bùng nổ ở những phút cuối.

Indonesia tạo nên màn đăng quang nghẹt thở khi đánh bại Thái Lan trên chấm luân lưu, sau trận chung kết có tới 4 bàn thắng sau 120 phút. Ảnh: FAT

Bước ngoặt đến ở phút 81. Mickelson phạm lỗi kéo Romeny bên ngoài vòng cấm Thái Lan và phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với một thẻ đỏ. Indonesia được chơi hơn người trong thời điểm trận đấu bước vào giai đoạn quyết định.

Từ quả đá phạt chếch bên phải, ở khoảng cách chưa tới 20 m, Dean James tung cú sút đưa bóng chạm chân Iklas rồi đổi hướng bay thẳng vào lưới Thái Lan. Thủ môn đội khách hoàn toàn bất lực.

Gelora Bung Karno như nổ tung. Các cầu thủ Indonesia nằm đè lên nhau ăn mừng, trong khi hàng vạn khán giả chủ nhà vỡ òa vì tin rằng chức vô địch đang ở rất gần.

Thái Lan vẫn không chịu đầu hàng. Chỉ vài phút sau, dù chơi thiếu người, đội bóng của HLV Anthony Hudson vẫn tìm được bàn gỡ. Một quả tạt từ bên phải khiến hàng thủ Indonesia lúng túng, tạo điều kiện để Iklas dứt điểm cận thành tung nóc lưới. Đó là khoảnh khắc chuộc lỗi đầy cảm xúc của Iklas. Chỉ ba phút trước, chính anh là người khiến Thái Lan thủng lưới.

Trận đấu bước vào hiệp phụ và tiếp tục điên rồ. Phút 111, Elkan Baggott mắc sai lầm khi để mất bóng ngay trước vòng cấm. Anan cướp được bóng rồi chuyền ngang để Peeradol tung cú sút chìm chéo góc từ khoảng 16 m, đưa Thái Lan vượt lên dẫn 2-1. Các cầu thủ dự bị Thái Lan lập tức ùa vào sân ăn mừng. Indonesia tưởng như đã chạm đáy thất vọng.

Chỉ 5 phút sau, Baggott tự mình sửa sai. Từ đường căng ngang của Rizky Ridho, hàng thủ Thái Lan không thể phá bóng. Baggott xuất hiện đúng lúc, đá bồi đưa bóng trúng mép dưới xà ngang rồi đi vào lưới. 2-2. Không đội nào ghi thêm bàn trong những phút còn lại. Hai đội bước vào loạt luân lưu để định đoạt chức vô địch.

Thái Lan đã chơi rất hay trong suốt 120 phút nhưng trên chấm 11m. Ảnh: FAT

Indonesia thực hiện tốt hơn. Baggott lạnh lùng sút thành công, trong khi Sarach của Thái Lan đưa bóng trúng cột dọc. Đến lượt quyết định, Pattynama nâng tỷ số lên 4-2 cho Indonesia trước khi thủ môn Emil Audero cản phá cú đá của cầu thủ Thái Lan.

Indonesia thắng 4-2 trên chấm luân lưu và chính thức trở thành nhà vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Một chức vô địch được tạo nên từ bản lĩnh, những sai lầm, những màn chuộc lỗi và một trận chung kết kéo dài đến tận loạt đấu súng.

Đặc biệt, Indonesia đã đăng quang ngay trên sân nhà Gelora Bung Karno, trước hàng vạn cổ động viên. Đông Nam Á có nhà vua mới, và Indonesia lên ngôi theo cách không thể kịch tính hơn.