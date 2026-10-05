Sao trẻ nhập tịch khiến Việt Nam lần đầu thua Malaysia sau 12 năm

Chiều 5/10, Fergus Tierney ghi bàn thắng duy nhất giúp Malaysia đánh bại Việt Nam 1-0 ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026. Pha lập công tại sân Gelora Bung Karno (Indonesia) mang về tấm HCĐ cho Malaysia, đồng thời giúp đội bóng này chấm dứt 12 năm không thắng Việt Nam. Ảnh: @fergus.tierney/Instagram.

Được tung vào sân ở phút 60 thay Bergson da Silva, Tierney nhanh chóng để lại dấu ấn. Đến phút 62, tiền đạo 23 tuổi nhận bóng trước vòng cấm, xoay người rồi tung cú sút bằng chân phải. Bóng đi xuyên qua hai chân trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, trước khi bay vào góc xa khung thành khiến thủ môn Patrik Lê Giang không kịp phản ứng. Ảnh: Minh Chiến.

Fergus Tierney sinh năm 2003 tại Glasgow (Scotland). Anh có quốc tịch Malaysia và Scotland, thi đấu ở vị trí tiền đạo, có thể chơi trung phong hoặc dạt sang hai cánh. Tierney cao 1,84 m và thuận chân phải. Sinh ra tại Scotland nhưng Tierney lớn lên trong môi trường bóng đá Malaysia. Cha anh, Martin Tierney, từng là cầu thủ chuyên nghiệp người Scotland và thi đấu cho một số CLB tại Malaysia như PDRM và Penang trước khi làm công tác huấn luyện và bình luận bóng đá. Mẹ anh, Sharon Tierney, từng là VĐV điền kinh của Scotland. Ảnh: @fergus.tierney/Instagram.

Gia đình Tierney cũng có truyền thống thể thao. Hai chị gái của anh là Murron và Grear Tierney đều theo bóng đá và từng làm công tác huấn luyện trẻ tại Malaysia. Tierney hoàn tất việc nhập quốc tịch Malaysia vào năm 2023. Cũng trong năm này, anh bắt đầu được trao cơ hội thi đấu cho đội U23 Malaysia và dần tiến gần hơn đến đội tuyển quốc gia. Ảnh: @fergus.tierney/Instagram.

Từ mùa giải 2026/27, Tierney chuyển sang Cyprus, khoác áo Omonia 29is Maiou tại giải VĐQG nước này. Đây là bước tiến mới trong sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 2003 khi anh bắt đầu thi đấu thường xuyên ở một môi trường bóng đá châu Âu. Trước trận gặp Việt Nam, Tierney đã có 8 lần khoác áo đội tuyển Malaysia và ghi một bàn. Ảnh: @fergus.tierney/Instagram.

Trên sân, Tierney thường xuất hiện với mái tóc xoăn cùng gương mặt điển trai. Lối chơi giàu năng lượng khiến anh trở thành một trong những gương mặt được chú ý của bóng đá Malaysia. Ảnh: @fergus.tierney/Instagram.

Ngoài sân cỏ, Fergus Tierney thường xuất hiện với phong cách trẻ trung, đơn giản. Trên mạng xã hội, anh cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc liên quan đến bóng đá, tập luyện và cuộc sống cá nhân. Ảnh: @fergus.tierney/Instagram.