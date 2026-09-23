Bão Polo đạt cấp 5 sau chưa đầy 24 giờ

Bão Polo đã đạt mức độ cao nhất trên biển Thái Bình Dương, địa phận Mexico. Ảnh: Reuters

Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC) ngày 23-9 cho biết Polo đã đạt cấp 5- mức cao nhất trong thang đo cường độ bão quốc tế Saffir-Simpson, với sức gió duy trì khoảng 285 km/h, cường độ giật siêu mạnh. Tâm bão cách thành phố Zihuatanejo, bang Guerrero, Mexico khoảng 345 km về phía nam và cách Manzanillo, bang Colima, khoảng 570 km về phía đông nam.

Reuters dẫn thông tin từ NHC cho biết Polo được dự báo tiếp tục là một cơn bão cấp 5 “cực kỳ nguy hiểm” trong vài ngày tới, dù tâm bão nhiều khả năng vẫn ở ngoài khơi. Bão dự kiến di chuyển chậm về phía bắc trước khi chuyển hướng tây bắc, song quỹ đạo cụ thể vẫn có thể thay đổi.

Trước đó, Polo tăng cường độ đặc biệt nhanh chỉ trong một ngày, từ bão nhiệt đới thành bão lớn rồi đạt cấp 5 vào sáng 22-9. Những diễn biến này cho thấy đây có thể là một trong những xoáy thuận mạnh nhất từng xuất hiện ở đông Thái Bình Dương trong nhiều thập kỷ.

Phil Klotzbach, nhà nghiên cứu bão tại Đại học bang Colorado, mô tả tốc độ tăng cường độ của Polo là “ở mức hiếm thấy”. Các chuyên gia khí tượng cũng theo dõi sát diễn biến của bão do khả năng cường độ và quỹ đạo tiếp tục thay đổi.

Bão siêu cấp có thể ảnh hưởng tới Acapulco, Thành phố du lịch lịch sử, Bang Guerrero, Mexico. Ảnh: Reuters

Dù tâm bão được dự báo không đổ bộ vào đất liền, các khu vực ven biển phía tây nam Mexico vẫn đối mặt nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. NHC cảnh báo các bang Guerrero và Michoacán có thể hứng lượng mưa đủ gây lũ lụt và sạt lở đe dọa tính mạng; một số khu vực ven biển Oaxaca, Colima và Jalisco cũng có mưa lớn.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân tránh các khu vực ngập nước, sẵn sàng di chuyển tới nơi cao và cố định những vật dụng có thể bị gió cuốn.

Tại Acapulco, thành phố du lịch nổi tiếng từng chịu thiệt hại nặng nề khi bão Otis đạt cấp 5 và đổ bộ năm 2023, lực lượng Vệ binh Quốc gia được triển khai tuần tra và chuẩn bị ứng phó.