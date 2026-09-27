Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên và đoàn Hội Cựu chiến binh Bộ Y tế tri ân các Anh hùng,Liệt sĩ tại Quảng Ninh

Đây là chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 37 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân của Hội Cựu chiến binh Bộ Y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và đoàn Hội Cựu Chiến binh Bộ Y tế thành kính dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng, Liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới vì sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Pò Hèn thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia Pò Hèn, xã Hải Sơn.

Tham dự chương trình về nguồn có ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Bộ Y tế; Đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số Cục, Vụ, Văn phòng Bộ Y tế, Văn phòng Đảng uỷ, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ và đơn vị trực thuộc Bộ; Ban Thường vụ, Hội viên Hội Cựu chiến binh Bộ Y tế; Lãnh đạo Sở Y tế TP Quảng Ninh.

Thành kính tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng, Liệt sĩ

Đoàn công tác Hội Cựu Chiến binh Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng, Liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới vì sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Pò Hèn thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia Pò Hèn, xã Hải Sơn.

Khu di tích lịch sử Quốc gia Pò Hèn địa danh đã đi vào lịch sử như bản anh hùng ca về cuộc chiến đấu và hy sinh anh dũng, ý chí kiên cường của cán bộ chiến sĩ Đồn 209 Công an nhân dân vũ trang (nay là Đồn Biên phòng Pò Hèn) cùng công nhân lâm trường Hải Sơn, nhân viên thương nghiệp Móng Cái, trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biên giới Tổ quốc.

Trước anh linh các Anh hùng, Liệt sĩ, các thành viên trong đoàn công tác nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước, đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thách thức, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó đối với ngành y tế.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên và đoàn Hội Cựu chiến binh Bộ Y tế tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn.

Trong chuyến công tác, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và đoàn đại biểu Hội Cựu Chiến binh Bộ Y tế đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn đứng chân tại địa bàn xã Hải Sơn.

Qua thăm nắm thông tin, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận, thời gian qua, đơn vị luôn chủ động triển khai các biện pháp quản lý, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn, đồng thời tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới... Qua đó, góp phần xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đoàn công tác đã trân trọng trao tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn món quà, nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, theo phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên và đoàn Hội Cựu chiến binh Bộ Y tế thành kính dâng hương, hoa, tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Móng Cái, phường Móng Cái 3.

Tiếp đó, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên và đoàn Hội Cựu Chiến binh Bộ Y tế đã thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Móng Cái, phường Móng Cái 3. Các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Đoàn công tác Hội Cựu Chiến binh Bộ Y tế nguyện tiếp tục ra sức rèn luyện, phấn đấu, tiếp bước truyền thống của các thế hệ ông cha, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thăm, động viên cán bộ, nhân viên Trạm y tế hữu nghị nơi biên cương

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên trao đổi chuyên môn, trò chuyện, động viên cán bộ, nhân viên Trạm Y tế hữu nghị tại xã Hải Sơn.

Cũng tại xã Hải Sơn, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên và đoàn công tác đến thăm Trạm Y tế hữu nghị. Công trình Trạm Y tế đang được hoàn thiện với quy mô nhà 2 tầng, có tổng diện tích sàn 2.450 m2, gồm 32 phòng với đầy đủ các khu vực chức năng: Khám chữa bệnh đa khoa, khu hành chính và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh với tập thể cán bộ quản lý, bác sĩ, nhân viên y tế tại Trạm về hữu nghị Hải Sơn công trình có nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.

Thứ trưởng mong muốn, với điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng khang trang, Trạm Y tế hữu nghị Hải Sơn tiếp tục thực hiện tốt các hướng dẫn của Bộ Y tế về tổ chức hoạt động, quy mô, trang thiết bị, nâng cao hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân xã biên giới.

Đoàn công tác tặng quà động viên cán bộ, nhân viên Trạm Y tế hữu nghị Hải Sơn.

Theo Thứ trưởng, với việc không ngừng nâng cao chuyên môn từ khám chữa bệnh đến phòng chống dịch bệnh tại Trạm sẽ là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận, biểu dương Sở Y tế TP Quảng Ninh làm tốt công tác tham mưu, triển khai là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện tái cấu trúc toàn diện hệ thống y tế, sắp xếp tinh gọn, hiệu quả các Trạm Y tế, hướng tới nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe kịp thời, công bằng, chất lượng ngay từ cơ sở.

Thứ trưởng yêu cầu, Sở Y tế thành phố Quảng Ninh tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các Trạm Y tế, trong đó có Trạm Y tế hữu nghị Hải Sơn đảm bảo cơ bản đủ năng lực thực hiện khám, chữa bệnh ban đầu, quản lý sức khỏe người dân và triển khai các chương trình y tế dự phòng tại cộng đồng.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên và cán bộ, nhân viên Trạm Y tế hữu nghị Hải Sơn.

Trong chương trình về nguồn tại Quảng Ninh với tinh thần tri ân, biết ơn thế hệ đi trước, đoàn Hội Cựu Chiến binh Bộ Y tế đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà thân nhân gia đình bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam hiện đang công tác tại BVĐK Quảng Ninh.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên và đoàn Hội Cựu chiến binh Bộ Y tế thăm hỏi, động viên và tặng quà thân nhân gia đình bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam hiện đang công tác tại BVĐK Quảng Ninh.

Đoàn cũng đến thăm và tri ân các bậc tiền nhân đã đánh đuổi quân xâm lược, bảo vệ bờ cõi của đất nước tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bạch Đằng.