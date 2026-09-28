Giá lợn hơi hôm nay 28/9/2026: Ba miền đồng loạt giữ giá

Sau nhịp giảm trước đó, thị trường bước sang ngày mới trong trạng thái ổn định. Mốc 60.000 đồng/kg chưa xuất hiện trở lại, trong khi mức 57.000 đồng/kg vẫn phổ biến tại miền Trung - Tây Nguyên.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 27/9: 11 địa phương giảm, mất mốc 60.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 27/9/2026 giảm tại 11 địa phương, đưa mức cao nhất cả nước xuống còn 59.000 đồng/kg. Thị trường hiện dao động 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc

Giá tại miền Bắc dao động trong khoảng 58.000 - 59.000 đồng/kg.

Mức 59.000 đồng/kg tiếp tục là giá cao nhất khu vực, được ghi nhận tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và Thái Nguyên.

Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên

Khu vực này tiếp tục duy trì hai mức 57.000 và 58.000 đồng/kg.

Quảng Trị và Lâm Đồng đứng ở mức 58.000 đồng/kg, các địa phương còn lại trong bảng khảo sát cùng ở 57.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Nam

Giá lợn hơi miền Nam cũng giữ ổn định trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Cà Mau và Vĩnh Long đứng tại 57.000 đồng/kg, trong khi các địa phương còn lại cùng giữ mức 58.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi cả nước ổn định ở 57.000 - 59.000 đồng/kg

Như vậy, giá lợn hơi ngày 28/9 không thay đổi so với ngày trước. Mức cao nhất cả nước tiếp tục là 59.000 đồng/kg và chưa có địa phương nào trở lại mốc 60.000 đồng/kg.