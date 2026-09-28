Nước lũ rút dần ở Bangkok, người dân vẫn mắc kẹt trong nhà sau mưa lớn

Nước lũ tại nhiều khu vực ở thủ đô Bangkok bắt đầu rút trong ngày 27/9, sau khi mưa lớn giảm cường độ. Dù vậy, tình trạng ngập úng vẫn nghiêm trọng tại một số khu dân cư, khiến người dân gặp khó khăn trong việc di chuyển và sinh hoạt.

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Trước đó, chính quyền Bangkok đã tuyên bố thủ đô là khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa vào ngày 26/9, sau khi lượng mưa gần 300 mm trút xuống trong vòng 48 giờ. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, một số ô tô bị nước nhấn chìm một phần.

Tại những khu vực bị ngập nặng, nước tràn vào nhà dân, giao thông bị gián đoạn và việc tiếp cận nhiều khu dân cư trở nên khó khăn. Một số người phải lội qua dòng nước để di chuyển hoặc tìm mua nhu yếu phẩm.

Arita Sanpoka, 33 tuổi, một cư dân sống tại khu vực bị ngập, cho biết hai người hàng xóm ở độ tuổi ngoài 80 vẫn mắc kẹt trong nhà vì không thể xuống tầng dưới. "Hiện nước trong nhà tôi đã lên tới thắt lưng. Mọi thứ trong nhà đều bị phá hỏng", Arita nói.

Theo người phụ nữ này, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày trở nên khó khăn khi tầng dưới bị mất điện, trong khi nhà vệ sinh không thể sử dụng do nước tiếp tục dâng cao. Chính quyền Bangkok cho biết đã chuẩn bị 233 điểm trú tạm thời và khoảng 4.200 người đang sử dụng những cơ sở này để tránh khu vực ngập sâu.

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, tình trạng ngập lụt còn khiến nhiều người lao động mất nguồn thu nhập. Rachthanichporn Leeput, 37 tuổi, một nhân viên giao hàng, cho biết nước dâng rất nhanh tại khu vực cô sinh sống vào tối 26/9, khiến nhiều hộ gia đình không kịp chuẩn bị. "Tôi đã phải đi bộ khoảng 2-3 km trong nước. Nước dâng rất nhanh. Nhiều người, nhiều hộ gia đình không thể chuẩn bị kịp", Rachthanichporn kể.

Ảnh: Reuters

Công việc giao hàng bị đình trệ khiến thu nhập của cô bị ảnh hưởng. Trong thời gian nước ngập, Rachthanichporn phải lội qua dòng nước để mua các nhu yếu phẩm rồi bán lại nhằm bù đắp một phần khoản thu nhập bị mất.

Theo Cơ quan quản lý đô thị Bangkok (BMA), lượng mưa tại thủ đô đã giảm sau khi một hệ thống áp thấp ảnh hưởng đến khu vực trong những ngày trước đó di chuyển về phía tây.

Dù thời tiết được dự báo có khả năng bớt cực đoan, mực nước tại một số kênh lớn ở Bangkok vẫn ở mức cao. Nước từ các khu vực xung quanh tiếp tục đổ về khiến quá trình tiêu thoát nước diễn ra chậm.

Cơ quan khí tượng Thái Lan dự báo Bangkok và nhiều khu vực khác có thể tiếp tục xuất hiện dông trong ngày 28/9, kèm một số nơi có mưa lớn.

Trong lúc đó, lực lượng chức năng tiếp tục vận hành các trạm bơm để rút nước tại những tuyến kênh lớn, đồng thời hỗ trợ người dân ở các khu vực vẫn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dù mực nước tại nhiều nơi đã bắt đầu giảm, cuộc sống của hàng nghìn người dân Bangkok vẫn chưa thể trở lại bình thường. Với những hộ có nhà bị ngập sâu, thiệt hại về tài sản và việc mất nguồn thu nhập đang trở thành những khó khăn lớn cần giải quyết trong những ngày tới.

Ảnh: Reuters