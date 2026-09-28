Dự báo thời tiết 28/9/2026: Sau chuỗi ngày nắng nóng nơi nào có mưa to?

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26–28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33–35 độ, có nơi trên 35 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực này có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27 độ; riêng khu vực Tây Bắc 20–23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32–35 độ.

Dự báo thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25–28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32–35 độ.

Thời tiết khu vực này có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32–35 độ.Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31–34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20–23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28–31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31–34 độ.

Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 23–25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32–34 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trúc Chi (t/h)