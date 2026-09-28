Dự báo thời tiết 28/9/2026: Miền Bắc nắng mạnh giữa mùa thu, Hà Nội trên 35 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/9, thời tiết hầu khắp các khu vực trên cả nước khá ổn định. Trong đó, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Đáng lưu ý, từ khoảng đêm 30/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 28/9, dù đã qua lập thu nhưng vẫn xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trên 35 độ, trời khá oi bức.

Thời tiết Hà Nội nắng nóng giữa mùa thu. Ảnh: Hoàng Minh

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa lớn diện rộng gần như kết thúc, chỉ còn xuất hiện mưa rào và giông rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng lưu ý, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cảnh báo, mực nước tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh, rạch miền Tây Nam Bộ sẽ tiếp tục lên trong 2-3 ngày tới, sau đó xuống nhanh. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 28-29/9 (tức ngày 18-19 tháng Tám âm lịch).

Cụ thể, tại trạm Cần Thơ (sông Hậu) sẽ đạt mức khoảng 2,2-2,26m (trên BĐ3: 0,20-0,26m); trạm Mỹ Thuận (sông Tiền) sẽ đạt mức khoảng 2,07-2,13m (trên BĐ3: 0,27-0,33m); các trạm cửa sông, ven biển ở mức BĐ2-BĐ2.

Theo Đài Khí tượng, đây là kỳ triều cường cao trong năm, chính quyền và người dân cần đề phòng khả năng ngập úng ở những khu vực trũng thấp và ven sông.

Dự báo thời tiết ngày 28/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; riêng khu vực Tây Bắc 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.